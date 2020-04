Marzà: “Cal concretar mesures normatives i de recursos econòmics per al sector cultural a escala estatal”

Connect on Linked in

El titular de Cultura de la Generalitat ha proposat mesures immediates i a mitjà termini concretes que se sumen a les ja proposades fa unes setmanes al Ministeri

· Cultura de la Generalitat ha traslladat també que s’acorde fer un agraïment explícit a tots els professionals de la cultura per part de les administracions

El conseller Vicent Marzà i la secretària autonòmica Raquel Tamarit han participat en la Conferència Sectorial de Cultura convocada pel Ministeri de Cultura i Esport amb les comunitats autònomes.

En aquesta reunió, els responsables de Cultura de la Generalitat han exposat el paquet ‘reaCtivem’ de mesures concretes, que s’està desenvolupant al nostre territori per als sectors culturals i creatius valencians. ‘reaCtivem’ té una dotació de 4 milions d’euros específics, a banda de l’execució del pressupost en matèria cultural per a l’exercici 2020, que és de 130 milions d’euros.

En aquest marc, el conseller Vicent Marzà i la secretària autonòmica Raquel Tamarit han fet referència a mesures establides al nostre territori com la reprogramació de l’activitat cultural valenciana, la contractació d’espectacles i concerts per tal de programar en sales privades i llogar-les, així com l’adquisició de llibres i d’obres d’art.

El conseller ha explicitat que “és clau que el Ministeri de Cultura treballe en un calendari de desescalada amb el Ministeri de Sanitat perquè nosaltres puguem també fer previsió de realització de tot el que estem dissenyant”, i ha afegit que “cal també que s’especifiquen aportacions econòmiques concretes per al sector cultural i que tot ho puguem treballar conjuntament amb documents i propostes davant”.

Des de la Generalitat s’ha proposat que en l’àmbit estatal s’implementen mesures immediates i a mitjà termini concretes. Aquestes propostes se sumen a les que ja va proposar al ministre el titular de Cultura de la Generalitat el passat 30 de març.

“De manera immediata caldria que els treballadors i treballadores amb contractes artístics intermitents tingueren accés al subsidi per desocupació. És molt important perquè molts tècnics i artistes treballen amb contractes per hores o per dies i cal estar a l’altura de les circumstàncies i acompanyar-los”, ha explicat Raquel Tamarit.

Així mateix, des de la Generalitat s’ha proposat que es desenvolupe normativa bàsica estatal que permeta a les administracions culturals indemnitzar per les cancel·lacions d’espectacles, i ha proposat també que es cree normativa estatal relativa a les subvencions, tal com ja ha fet Cultura de la Generalitat amb el Decret llei 2/2020.

Pel que fa a propostes a mitjà termini, Tamarit ha comentat que “cal que es mobilitzen recursos econòmics tal com ja hem fet nosaltres amb ‘reaCtivem’; que s’invertisca en transformar en format audiovisual contingut artístic per a emetre’l per les televisions; que es concrete l’estatut de l’artista, i que s’adapte la llei estatal de contractes i terminis tal com estem fent ja nosaltres en altres àrees per tal de poder continuar amb aquests procediments”.

Des de Cultura de la Generalitat s’ha traslladat també que s’acorde fer un agraïment explícit a tots els professionals de la cultura per part de les administracions: “Totes elles, tots ells estan fent una tasca social impressionant, ajudant-nos a passar el confinament amb millors condicions gràcies al fet que podem accedir a tot el que creen. Les lectures, les pel·lícules, les exposicions virtuals o els concerts per xarxes socials els fan persones que també han d’estar acompanyades per les administracions en aquesta crisi sanitària”, ha conclòs Vicent Marzà.