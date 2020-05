Marzà: “Destinem 9 milions d’euros per a desenvolupar activitats extraescolars el pròxim curs”

Connect on Linked in

El conseller ha anunciat també que el període d’admissió telemàtica per al pròxim curs escolar serà del 8 al 16 de juny en Infantil i Primària

Com a novetat en l’àmbit cultural dins de ‘reaCtivem’ s’estan dissenyant programacions culturals específiques per a l’estiu

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha comparegut en la Diputació Permanent de les Corts a petició pròpia per a donar compte de la gestió de la Conselleria en els àmbits educatiu, cultural i esportiu del territori valencià pel que fa a l’excepcional situació provocada per la pandèmia COVID-19.

En la seua intervenció, Vicent Marzà ha explicitat les mesures ja preses en els diferents àmbits d’actuació de la Conselleria i ha apuntat algunes novetats que s’estan treballant a curt i mitjà termini.

Quant a les novetats en matèria educativa, el conseller ha anunciat que “estem preparant un programa ambiciós d’activitats extraescolars, des d’aquest estiu si les autoritats sanitàries ho permeten i per a desenvolupar més intensament durant el pròxim curs, mitjançant el qual es faran activitats culturals, esportives i de reforç gratuïtes per a l’alumnat que ho necessite”, i ha afegit que “hi destinarem 9 milions d’euros per part de la Conselleria per tal que aquestes activitats les puguen organitzar directament els ajuntaments valencians, i animem també les diputacions a participar en aquesta proposta clau per al pròxim curs escolar”.

El titular d’Educació ha explicat també que el procés d’admissió telemàtica per al pròxim curs en Infantil i Primària ja té data establida i que la resolució sobre com fer aquest procediment es publicarà en breu: “Per a Infantil i Primària, el procés d’admissió serà del 8 al 16 de juny i s’està preparant tot per a tindre instruccions clares per a les famílies que han de fer aquest procés telemàtic”.

Marzà ha incidit en “el treball de fons per a trencar amb la bretxa digital” i ha comentat que “hem avançat en la formació del professorat en noves tecnologies i continuarem xafant l’accelerador en aquest sentit; també hem adquirit 14.000 tauletes tàctils amb Internet integrada per a l’alumnat d’entorns més vulnerables i, si els proveïdors ens pogueren assortir de més dispositius, els adquiriríem de seguida. Per això, de cara al pròxim curs treballem per a aconseguir més tauletes tàctils i fer un nou plantejament de les aules d’informàtica dels centres educatius, on la disponibilitat de material informàtic portàtil haurà de ser un eix fonamental i necessari”.

Així mateix, el titular d’Educació ha explicitat que “no hi haurà cap retallada en matèria educativa el curs que ve, cap. I volem que quede molt clar que en cap cas hi haurà menys personal als centres educatius valencians”.

Pel que fa al capítol dedicat a les possibles fases de desescalada educativa, el conseller ha comentat que “tenim treballades i estudiades totes les necessitats per als diferents escenaris possibles, però hem de donar certeses a la població i no confondre. Necessitem instruccions i concrecions per part del Govern d’Espanya per a poder anunciar una resposta que s’adapte al que es determine”. En aquesta línia ha dit que “la Conselleria garantirà la seguretat per a la realització de qualsevol activitat educativa als centres valencians, i prova d’això és que estem fent una inversió de més de 3 milions d’euros en material de protecció i higiene que ens ha recomanat Sanitat”.

A les diferents mesures que s’estan desenvolupant dins del paquet cultural ‘reaCtivem’, el conseller Marzà ha exposat hui dues línies més d’actuació: “Si el context sanitari ho permet, donarem la benvinguda a la reobertura dels espais culturals de la Generalitat amb una programació de festivals en què hi haurà propostes d’arts escèniques, de música i d’audiovisual, i animem els ajuntaments perquè seguisquen aquest model, especialment aquells que formen part del Circuit Cultural Valencià, perquè volem que la ciutadania puga respirar cultura en directe arreu del nostre territori després del confinament”.

Una altra fita en la qual s’està treballant és “que el programa d’òperes itinerants ‘Les Arts Volant’ arribe a totes les poblacions que han sigut i seran capitals culturals valencianes”, ha anunciat el conseller.

En l’àrea d’Esport s’ha recordat que es mantenen les ajudes als esdeveniments esportius que tenen la col·laboració de la Generalitat encara que no es puguen celebrar, i s’abonarà la part de les despeses realitzades.