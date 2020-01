Marzà: “El gran nivell del judo valencià es mereixia un Centre Especialitzat d’Alt Rendiment (CEAR) i l’Alqueria del Judo”

Print This Post

Esport ha remodelat el gimnàs del poliesportiu de Benimaclet i ha habilitat una residència per als i les judoques participants en els processos de tecnificació, amb una inversió superior als 75.000 euros

El conseller ha rebut la visita del València Club Judo femení, actuals subcampiones d’Europa en la Champions League de Judo

El titular d’Esport de la Generalitat, Vicent Marzà, i el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, han rebut una representació del València Club Judo femení amb motiu de la consecució del subcampionat d’Europa en la European Club Championships – Champions League de Judo celebrada a Odivelas (Portugal), una cita a la qual van arribar després d’aconseguir el Campionat d’Espanya.

L’acte ha disposat de la presència del president de la Federació Valenciana de Judo, Salvador Gómez, el president del València Club Judo i entrenador de l’equip femení, Sugoi Uriarte, el també entrenador, Javier Selma, les judoques valencianes Laura Gómez i Ana Pérez, a més d’altres membres de l’equip com Júlia Figueroa, Nina Esteo, Patricia Robles i Lidia Yarza.

Vicent Marzà ha destacat que “el treball entre Esport de la Generalitat i la Federació Valenciana de Judo ha cristal·litzat amb el Centre Especialitzat d’Alt Rendiment (CEAR) i l’Alqueria del Judo a València. Som conscients de l’alt nivell del judo valencià, per això ens vam proposar tindre unes instal·lacions d’alt nivell i ser un territori referent per a acollir campionats i concentracions de seleccions estatals i internacionals en la nostra voluntat de fer de la nostra una ‘Comunitat de l’Esport’”.

La col·laboració entre la Generalitat, l’Ajuntament de València, la Fundació Trinidad Alfonso i la Federació Valenciana de Judo ha sigut clau per a obtindre la qualificació de CEAR de judo al Poliesportiu Municipal de Benimaclet per part del Consejo Superior de Deportes (CSD). Així, Esport ha afrontat la remodelació del gimnàs i l’habilitació de l’alqueria contigua com a residència per als i les judoques participants en els processos de tecnificació, amb una inversió superior als 75.000 euros.

Les obres ja estan acabades i les dues instal·lacions ja han sigut utilitzades per part de clubs valencians, la federació valenciana i espanyola en concentracions de tecnificació, i també per seleccions internacionals que han volgut conéixer com es treballa al CEAR de Benimaclet.

En la visita del València Club Judo, el conseller també ha volgut encoratjar i reconéixer el treball realitzat per Júlia Figueroa, Ana Pérez i Nina Esteo, les judoques del club que lluiten per obtindre bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Les tres judoques esmentades, juntament amb Laura Gómez, capitana de l’equip, han sigut en els últims anys beneficiàries de la línia d’ajudes impulsada per Esport per a premiar els esportistes amb èxits internacionals, amb ajudes que arriben fins als 3.000 euros.

En l’any 2019, la Federació Valenciana de Judo va rebre subvencions per part de la Generalitat per valor de 174.000 euros per tal d’impulsar la tecnificació dels judoques valencians i sufragar les despeses d’equipament, l’organització de competicions i altres activitats que promouen el judo i l’esport.