Marzà: “El nou CEIP El Rajolar d’Aldaia obrirà les portes el pròxim curs amb vora el doble de places escolars”

Connect on Linked in

Després d’una dècada en aules prefabricades el nou col·legi en el qual Educació ha invertit 5,4 milions d’euros obrirà les portes al setembre

Conselleria ja ha adjudicat 25,3 milions d’euros mitjançant el pla ‘Edificant’ a 16 ajuntaments de l’Horta Sud que estan tramitant les obres de millora en 57 centres educatius de la comarca

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat les obres del nou CEIP El Rajolar d’Aldaia acompanyat per l’alcalde d’aquest municipi de l’Horta Sud, Guillermo Luján, part de la corporació municipal i la comunitat educativa d’aquest centre de 250 alumnes que el curs que ve disposarà de noves instal·lacions educatives.

La construcció de l’escola, amb una inversió de més de 5,4 milions d’euros per part de la Conselleria i un termini d’execució de 12 mesos, avança al ritme previst. Està previst que les obres finalitzen a l’estiu, moment en el qual s’instal·larà tot l’equipament i mobiliari del centre amb l’objectiu que estiga tot a punt per al primer dia de classe del curs 2020-2021.

“El nou CEIP El Rajolar obrirà les portes el pròxim curs amb vora el doble de places escolars”, ha avançat el conseller Marzà, i destaca així la millora “substancial” que suposa aquesta obra, “ja que no només posem fi als barracons estructurals que heretàrem, sinó que garantim aules dignes per a les necessitats educatives actuals i futures d’Aldaia”.

Amb aquesta obra el CEIP El Rajolar oferirà fins a 450 llocs escolars, prop del doble dels 250 xiquetes i xiquets que escolaritza aquest curs, en passar d’una a dues línies d’Infantil i Primària. Disposarà de sis aules d’Infantil, en les quals s’inclourà l’aula de 2 anys gratuïta que Educació de la Generalitat ha obert ja aquest curs, que cobreix al 100 % la matrícula de les 18 places oferides, així com també 12 aules de Primària i un menjador per a 360 comensals.

Així mateix, s’estan gestionant intervencions de millores en altres centres educatius de la localitat mitjançant el pla ‘Edificant’. La Conselleria ja ha adjudicat 710.000 euros perquè l’Ajuntament d’Aldaia tramite les obres d’ampliació de l’IES Salvador Gadea. Una quantitat que augmentarà els pròxims mesos fins als 2,3 milions quan el consistori i Educació culminen la delegació de les obres per a millorar les instal·lacions i l’accessibilitat dels CEIP Platero y Yo, Mariano Benlliure i Ausiàs March, així com també del Centre d’Educació Infantil La Font de la Rosa.

Millores de les infraestructures escolars a l’Horta Sud

La construcció dels CEIP El Rajolar d’Aldaia, Ciutat de Cremona d’Alaquàs i Rosa Serrano de Paiporta, juntament amb la reforma i l’ampliació de l’IES Ramon Muntaner de Xirivella el passat curs i el CEE La Encarnación de Torrent aquest 2020-2021, sumen una inversió de 20,4 milions d’euros per part de la Generalitat que ha servit perquè més de 1.300 alumnes de l’Horta Sud disposen ja amb aules dignes o les tinguen a partir del pròxim curs.

A més de les obres executades directament per la Conselleria d’Educació, el pla ‘Edificant’, cobertes al 100 % per fons econòmics d’Educació de la Generalitat i tramitades pels ajuntaments “està resultant tot un èxit en aquesta comarca”, segons el conseller Marzà: “A hores d’ara, ja hem delegat actuacions via ‘Edificant’ en 16 dels 20 ajuntaments de l’Horta Sud perquè executen obres de millora en 57 escoles i instituts”. Aquestes intervencions sumen 25,3 milions d’euros d’inversió per part de la Conselleria.

“El pla ‘Edificant’ és una realitat palpable a l’Horta Sud, on ja s’han portat a terme o estan prop d’acabar-se les obres de millora programades en 13 centres d’Alaquàs, Alcàsser, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet i Torrent”, explica el conseller.

Dels 25,3 milions d’euros que Educació de la Generalitat té reservats per a obres del pla ‘Edificant’ a l’Horta Sud, els ajuntaments ja han certificat l’execució de treballs per un valor de 5,7 milions, quasi una quarta part de la inversió.

Entre les intervencions que s’estan realitzant mitjançant ‘Edificant’ en 57 centres educatius de l’Horta Sud destaquen la nova construcció de dues escoles, el CEIP Maestro Serrano de Mislata i el CEIP Número 4 de Picassent, així com l’ampliació i reforma integral en altres cinc centres que suposarà deixar com si foren nous els CEIP 9 d’Octubre i Jaume I d’Alcàsser, el Blasco Ibáñez i el Vicent Ricard Bonillo de Benetússer, i el Sant Ignasi de Loiola de Picassent.