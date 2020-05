Marzà: ‘El pròxim curs comptarem amb 29.000 tauletes amb Internet integrada en els centres educatius’

Connect on Linked in

– Es destinen 4 milions d’euros perquè s’adquirisquen 15.000 dispositius més amb Internet integrada que arribaran als centres educatius



– Aquesta adquisició se suma a les 14.000 tauletes amb Internet que ja usen alumnes d’entorns vulnerables per a la formació a distància

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat a les Corts que la Generalitat augmentarà en 15.000 més el nombre de tauletes amb Internet integrada. Aquests nous dispositius es compraran durant l’estiu, es distribuiran als centres educatius i les dades s’activaran de manera massiva al mes de setembre.

Marzà ha explicat que “el pròxim curs arrancarà amb un total de 29.000 tauletes, que formaran part del material informàtic dels centres educatius i complementaran els dispositius informàtics fixos de les aules d’informàtica”, i ha continuat: “Estem fent un nou plantejament de les aules d’informàtica dels centres, on la disponibilitat de material portàtil haurà de ser un eix fonamental i necessari”.

La gestió per a l’adquisició d’aquesta nova remesa de dispositius, que compta amb una inversió de 4 milions d’euros, “ja és possible perquè trobar proveïdors no ha estat una empresa fàcil pel fet que la producció es concentra en països molt determinats i no hi havia suficient estoc”, ha assenyalat el responsable d’Educació.

Aquesta adquisició se suma a les 14.000 tauletes amb què ja compta la Conselleria i que ara mateix estan assignades a alumnat que les necessita en aquest últim trimestre per a la formació a distància mitjançant el pla ‘MULAN’ de l’actual curs escolar.

El responsable d’Educació de la Generalitat ha explicat que “desitgem que les tauletes tàctils no siguen necessàries el curs que ve per a repartir entre l’alumnat per causes com un confinament”, i hi ha afegit: “No obstant, si és necessari, serem una de les autonomies més preparades per a reduir els efectes de la bretxa digital quant a formació a distància”.

Les noves 15.000 tauletes amb Internet integrada seran del mateix model que les 14.000 ja repartides aquest curs (Huawei MediaPad T5 de 10,1 polzades). En el cas dels centres educatius públics, formaran part del seu inventari informàtic. Pel que fa als centres educatius concertats, els dispositius formaran part de l’inventari de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.