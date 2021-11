Marzà: “El pròxim curs tot l’alumnat escolaritzat en 2-3 anys tindrà plaça gratuïta en les escoletes”

Connect on Linked in

Marzà anuncia l’activació de la Recepta Esportiva perquè es recepte la pràctica d’esport gratuït en malalts mitjançant els ajuntaments que hi participen

Les capitals culturals valencianes comptaran amb fons econòmics directes perquè dissenyen programacions a part dels seus projectes i l’activitat que hi duga a terme la Conselleria

El conseller d’Educació, Cultura i Esport ha explicat a la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes el projecte de pressupost 2022 del seu departament. La Generalitat hi destina 5.202.705 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de 365 milions d’euros, un 7,56 % respecte a 2021.

El conseller Marzà ha destacat que “aquest pressupost plasma la nostra resposta per a una eixida social, cohesionadora i de qualitat en el moment de recuperació que estem vivint”.

Per àrees, Educació augmenta un 6,26 %, fins als 4.907 milions, amb la finalitat de contribuir a la transformació social des de la base educativa i una societat més feminista, igualitària, democràtica i qualificada respecte als reptes de futur.

Cultura arriba als 170,4 milions d’euros, amb un increment de 27 milions més, la qual cosa suposa un augment del 18,8 % respecte a 2021. L’objectiu és continuar impulsant la indústria cultural com a motor econòmic sostenible i de foment d’una ciutadania crítica, lliure, diversa i democràtica. El departament de Vicent Marzà gestionarà els fons econòmics dels pressupostos participatius en matèria cultural, la qual cosa suposa 25,7 milions d’euros més, a part del pressupost de la Conselleria de Cultura.

Esport incrementa el pressupost un 2,55 %, amb un total de 36 milions d’euros, amb diferents mesures relacionades amb el foment de la pràctica esportiva com a eina de cohesió social i de promoció d’hàbits de vida saludables que contribuïsquen a la salut física i emocional de les valencianes i els valencians. A aquest pressupost d’Esport íntegre del departament de Vicent Marzà se sumaran 5,5 milions d’euros més provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Polítiques educatives transformadores

En matèria educativa, el conseller Vicent Marzà ha destacat que el pressupost s’ha incrementat un 53 % des de fa 7 anys. El titular d’Educació ha explicat que “un exemple gràfic és l’augment de professorat any rere any. Des que governem hem ampliat les plantilles docents en 15.000 professionals de l’educació, i la traducció directa és que hi ha més professorat per a atendre menys alumnat en les aules, la qual cosa dona com a resultat una millor atenció educativa individualitzada”.

Entre les diferents línies d’actuació, el titular d’Educació ha anunciat que “el pròxim curs tot l’alumnat escolaritzat en l’etapa de 2-3 anys tindrà la plaça gratuïta a les escoletes valencianes públiques i privades”.

“És una determinació directament relacionada amb les nostres polítiques socials per a trencar amb les desigualtats d’origen de l’alumnat valencià. Ja fa uns quants cursos que estem creant aules de 2 anys gratuïtes i el pròxim totes les aules de 2 anys de la xarxa d’escoletes autoritzades del nostre territori seran gratuïtes. En conseqüència, uns 24.000 alumnes de 2-3 anys tindran plaça gratuïta en aquesta etapa no obligatòria, i per a dur a terme aquesta actuació hem incrementat en 9 milions d’euros els fons destinats a aquesta acció”, ha afegit Vicent Marzà.

Així mateix, el conseller ha recordat que “impulsarem més aules de 2 anys en CEIP i, alhora, continuarem acompanyant i donant suport econòmic a les famílies del tram 0-2 anys mitjançant el Bo Infantil”.

La cultura com a motor econòmic i garantia de llibertat i democràcia socials

Pel que fa a l’àrea de Cultura, Marzà ha explicat que “els pressupostos no són una quantitat de diners destinada a mantindre el que ja hi ha, sinó que s’inverteixen amb una visió estratègica i amb objectius clars per a assolir en un futur mitjançant el pla ‘Cultura per a la recuperació’, perquè tot el pressupost va enfocat a dur a terme les diferents línies d’aquest pla”.

Pel que fa al foment de l’activitat cultural i al finançament de les entitats del sector públic dependents de la Conselleria, s’hi destinen 95,3 milions d’euros, un augment del 9,49 % respecte a l’exercici anterior, i es consolida l’aposta per la producció artística valenciana.

Quant al sector del llibre, el Pacte valencià per la lectura i l’increment econòmic per a l’acompanyament del sector es reflecteixen en els 12,29 milions d’euros que s’hi destinen, amb un augment de més del 12 % del pressupost. “A més afegim noves línies d’actuació com ara les ajudes per a les llibreries, perquè potencien activitats de foment del llibre i la lectura en els seus establiments, junt amb una altra perquè promocionen la venda de llibres d’editorials valencianes, amb un total de 410.000 euros”, ha comentat Marzà.

El conseller també ha destacat una línia d’actuació concreta: es destinen 150.000 euros per a les poblacions que siguen capital cultural valenciana, “perquè creiem fermament en la territorialització cultural i volem que tinguen més recursos per a dissenyar les seues programacions, a part de totes les activitats que hi programem des de la Conselleria”, ha destacat Vicent Marzà.

Potenciació de l’esport com a eina de cohesió social i salut física i mental

Totes les línies d’actuació en matèria esportiva per a impulsar l’esport base, l’acompanyament als i les esportistes, la millora de les instal·lacions esportives, el suport a federacions i clubs, la potenciació de l’esport femení i el suport a federacions i clubs s’incrementen. Marzà ha volgut remarcar que “això és possible perquè hem liquidat tots els deutes de l’anterior govern del PP en aquest exercici, la qual cosa impacta de manera molt més directa sobre el teixit esportiu i polítiques efectives de foment de l’esport”.

El titular d’Esport de la Generalitat ha explicat un important nou projecte en aquest àmbit d’actuació: “Crearem el programa Recepta Esportiva, perquè els professionals de l’àmbit sanitari recepten a la gent la pràctica d’esport com a tractament per a curar-se i com a prevenció de malalties. Sí, la pràctica esportiva cura i també ajuda a previndre malalties físiques i mentals. En un context com l’actual, considerem que és importantíssim que es recepte esport gratuït per a millorar la vida de la gent”.

Aquest programa comptarà amb una partida de 500.000 euros per part de la conselleria de Vicent Marzà destinada a aquells ajuntaments que hi participen perquè els professionals de la salut dels centres d’atenció primària recepten esport gratuït als pacients.