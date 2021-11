Marzà: ‘El títol superior de Química Industrial assegura a l’alumnat un futur laboral directe en aquesta branca de treball’

– El CIPFP Blasco Ibáñez de València activa un laboratori de Química Industrial equipat amb la col·laboració de l’empresa valenciana SPB



– Educació destina 20 milions d’euros per a equipament de material per als títols d’FP

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha visitat el nou laboratori de Química Industrial del CIPFP Blasco Ibáñez de València acompanyat pel president de la companyia valenciana SPB Global Corporation, Miguel Burdeos, que també està al capdavant de Quimacova, l’Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana.



L’objectiu ha sigut conéixer de primera mà l’alumnat i el professorat del títol superior d’FP de personal tècnic en Química Industrial que ha activat aquest curs un nou laboratori equipat per SPB Global Corporation a través de Quimacova.



SPB Global Corporation, empresa valenciana referent en la fabricació de productes de neteja de la llar i cura personal, ha donat 100.000 euros per dotar de material de laboratori els dos centres educatius públics de les comarques de València que imparteixen títols d’FP de Química Industrial.



En concret, la donació ha anat destinada al CIPFP Blasco Ibáñez de València, per a instal·lar un laboratori de pràctiques complet amb mobiliari i instrumentació, i a l’IES Sanchis Guarner de Silla, per a ampliar la instrumentació del títol de grau mitjà de personal tècnic en Planta Química.



Vicent Marzà ha detallat que aquests títols “formen part del full de ruta que estem duent a terme en matèria de Formació Professional, amb l’increment generalitzat dels estudis d’FP i l’obertura d’una oferta racional i lògica de titulacions que estan directament vinculades a les necessitats del sector productiu de cada zona. Per això, agraïm la col·laboració i l’ajuda d’SPB Global Corporation i també de Quimacova a l’hora d’implantar els estudis d’FP de Química Industrial que, a més de permetre una ocupabilitat segura de l’alumnat que cursa aquests estudis, estan vinculats a l’economia sostenible”.



Així mateix, el conseller ha explicitat que “la col·laboració entre la Conselleria i el món empresarial valencià és importantíssima perquè aconseguim dur endavant projectes comuns com aquest. A més, el nostre compromís és continuar dotant l’FP valenciana de l’equipament necessari perquè el nostre alumnat tinga al seu abast el material necessari per a les pràctiques i per això per a 2022 destinem 20 milions d’euros amb aquesta finalitat”.



Per la seua part, Miguel Burdeos, ha assenyalat: “Considere fonamental, dins de la responsabilitat empresarial, contribuir al desenvolupament sostenible de la societat. En aquesta filosofia s’emmarca aquesta donació que hem realitzat des d’SPB, l’objectiu de la qual ha sigut posar a disposició el material necessari per a poder ampliar, millorar i impartir la part pràctica dels mòduls formatius de Química Industrial en les instal·lacions dels centres”.



“Es donava la paradoxa que, sent el químic un dels sectors més potents i competitius de la Comunitat Valenciana, no s’impartien formacions professionals afins al sector. Gràcies a l’aliança entre Quimacova, les universitats i l’empenta del Consell, va ser possible arrancar aquests cicles en 2018 i, ara, aquesta donació de 100.000 euros per part de SPB Global Corporation és una aposta per una formació de qualitat, enfocada a la realitat de l’empresa i amb els millors mitjans possibles”, afig el també president de Quimacova.



El CIPFP Blasco Ibáñez, amb els seus recursos propis, ha executat les obres de reforma d’un antic magatzem del centre per a transformar-lo en un espai docent de 100 m2 destinat a laboratori de pràctiques. La donació d’SPB Global Corporation en mobiliari per al laboratori està valorada en uns 50.000 euros més 25.000 euros en instrumentació, mentre que l’IES Sanchis Guarner de Silla ha rebut uns 25.000 euros en instrumentació.



Uns estudis a l’avantguarda amb totes les places ocupades



La Conselleria d’Educació, amb la col·laboració de Quimacova i les universitats Jaume I de Castelló, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, va implantar el títol superior de Química Industrial el curs 2018-2019 tant al CIPFP Blasco Ibáñez de València com a l’IES Vicent Castell de Castelló de la Plana.



En juny passat es va graduar la primera promoció, que va aconseguir unes taxes d’ocupabilitat de quasi el 100 %, ja que el sector químic demanda cada vegada més personal tècnic especialitzat en àrees de producció de plantes químiques, de cogeneració d’energia i de serveis auxiliars.



La col·laboració de la Conselleria amb les empreses del sector químic valencià i les universitats, ja que part de la formació pràctica d’aquest alumnat es desenvolupa als laboratoris de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I de Castelló, permet oferir a l’alumnat una formació a l’avantguarda en química industrial que obri les portes a treballar en un ampli sector que va des de la fabricació i la transformació fins al condicionament de productes químics a les refineries de petroli i gas natural, passant per les instal·lacions de tractament químic.



La gran ocupabilitat que ofereix aquest títol fa que tinga una gran acceptació. Així, aquest curs s’han cobert les 72 places que ofereixen entre el CIPFP Blasco Ibáñez de València i l’IES Vicent Castell de Castelló, els únics dos centres on es pot estudiar aquesta titulació al territori valencià. Concretament hi ha 75 alumnes matriculats, una tercera part dels quals són dones.



El títol de grau mitjà de Planta Química s’imparteix al territori valencià a l’IES Sanchis Guarner de Silla, on aquest curs s’ofereixen 36 places de primer i segon i hi ha 24 alumnes matriculats, 10 xiques i 14 xics.



Cal recordar que a les comarques de València s’han activat més de 3.300 noves places d’FP de diferents famílies professionals, de les quals una bona part pertanyen a estudis relacionats amb la potenciació de l’economia sostenible. Es tracta de títols relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica i la gestió eficaç i sostenible dels recursos naturals.