Marzà: “Encoratgem totes les administracions a continuar programant cultura”

La jornada ‘Cultura Segura’ es basa en tres eixos d’anàlisi: aprenentatge, reptes i propostes

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà ha realitzat l’obertura de la jornada ‘Cultura Segura’ organitzada pel seu departament al teatre Martín i Soler de les Arts.

Aquesta jornada se celebra a les portes de complir-se un any de la declaració de la pandèmia i pretén analitzar els últims 12 mesos en matèria cultural i proposar accions, mesures i foment d’hàbits a mitjà termini. És per això que els tres eixos de debat són l’aprenentatge, els reptes i les propostes.

Estan invitats els representants de tots els sectors culturals valencians i es vol que siga un espai de diàleg en què s’analitze la situació de manera activa i participativa, per a arribar a unes conclusions sobre com s’ha actuat des dels diferents agents culturals en matèria de mesures de seguretat i conéixer de primera mà com els diferents sectors han adoptat solucions creatives i adaptades a cada moment de pandèmia.

El conseller Vicent Marzà ha destacat que “encoratgem totes les administracions a continuar programant cultura com ho estem fent des del primer moment en l’àmbit autonòmic. Per a nosaltres és un bé essencial per al conjunt de la ciutadania. La cultura és una inversió, no una despesa, i la resposta del sector i la seua adaptabilitat està sent exemplar i el continuarem acompanyant”.

Així mateix, el titular de Cultura de la Generalitat ha fet un agraïment als companys i companyes que treballen en el sector sanitari “perquè ens estan ajudant a entendre la situació, plena d’incerteses. Moltes vegades quan es desautoritza l’organització de certes activitats noves no ho entenem, però ens hem de posar també en la seua pell i agrair que estan fent front a situacions molt complexes i de molta saturació. I, alhora, ací estan intentant que la cultura seguisca endavant. Han comprés, han entés i han tingut la sensibilitat perquè el nostre territori siga dels pocs on hem pogut seguir fent cultura, malgrat les limitacions”.

La trobada ‘Cultura Segura’ es divideix en dues taules redones. En la primera es pretén analitzar la gestió política feta des del començament de la pandèmia amb les intervencions de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga.

En la segona ronda d’intervencions s’analitzen diferents casos d’adaptabilitat a les dures condicions a què està sotmetent la COVID-19 a la cultura. En aquest cas intervenen el director del festival Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles; la tècnica de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia, Francis López, com a representant dels municipis que formen part del Circuit Cultural Valencià impulsat per l’Institut Valencià de Cultura; el president de Music Pro CV, Sergi Almiñana; una de les responsables de la llibreria Bartleby i membre del comité organitzador ‘Sentim les llibreries’, Luci Romero; i el codirector de Marte Fira d’Art Contemporani de Castelló, Joan Feliu.