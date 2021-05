Connect on Linked in

La Conselleria invertirà 1,8 milions d’euros en el programa que reconverteix aquest curs les estades a l’estranger en cursos en línia

– Hi haurà 1.500 places per a la formació al llarg de cinc mesos i van destinades al personal docent dels centres sostinguts amb fons públics



– La sol·licitud de plaça s’ha de presentar en l’Oficina Virtual del Docent (https://ovidoc.edu.gva.es/) abans del 16 de maig a les 23.59 hores

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha adaptat el programa d’estades a l’estranger per a aprendre anglés del professorat al context de la pandèmia. És per això que el programa s’ha dissenyat per a dur-lo a terme en línia i està destinat al professorat d’Infantil, Primària, Secundària i FP dels centres sostinguts amb fons públics i al professorat especialista d’anglés de les EOI.

En total, la Conselleria invertirà 1,8 milions d’euros en aquesta proposta per a millorar la competència comunicativa en anglés de 1.500 professores i professors.

Segons el conseller d’Educació, Cultura y Deporte, Vicent Marzà: “Ens adaptem al context de pandèmia sense deixar d’oferir la formació en anglés al nostre professorat per a acompanyar-lo en la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa i per a actualitzar les metodologies d’ensenyament integrat de llengües i continguts que des d’Educació de la Generalitat impulsem des de fa tres cursos”, ha explicat Marzà.

El conseller ha detallat que “amb aquesta adaptació de les estades a l’estranger en un model d’ensenyament en línia oferim nous recursos formatius intensius en anglés. Invertim 1.200 euros per persona en una formació repartida al llarg de cinc mesos. Una inversió en el nostre professorat que li permet, sense cap cost, examinar-se després en un centre oficial del certificat de nivell d’anglés per al qual s’ha preparat durant aquesta formació a distància”.

En la convocatòria que es publica en el DOGV s’ofereixen 1.500 places: 200 per a mestres d’Infantil, 425 per a mestres de Primària; 600 per a professorat de Secundària i 250 més per a professorat d’FP, a més de 25 places per a especialistes en anglés de les EOI.

Itinerari formatiu configurat per tres mòduls independents

L’itinerari formatiu té tres mòduls independents. El primer és un ‘Crash Course’ intensiu de sis dies repartits entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. Són 30 hores de formació intensiva en llengua anglesa, a raó de cinc diàries. Vora la meitat d’aquesta formació, un total de 12 hores, seran classes orals de conversa ‘one to one’, d’un alumne sol amb professorat nadiu. Les 18 hores restants seran classes grupals de conversa en grups d’un màxim de cinc participants.

El segon mòdul tindrà format de webinari de cinc dies de duració i s’impartiran del 13 al 17 de setembre. Aquests seminaris en línia versaran sobre el tractament integrat de llengües i continguts, així com altres metodologies i eines didàctiques. Són 15 hores en cinc dies, a raó de tres hores cada dia.

El tercer mòdul és un curs de 55 hores que es desenvoluparà del 20 de setembre al 20 de novembre. Cada alumne o alumna, que comptarà amb un tutor o tutora personal que guiarà i avaluarà setmanalment el seu aprenentatge, podrà connectar-se a l’hora que millor li convinga per a fer les tasques encomanades per a cada setmana. La finalitat d’aquest curs a la carta serà potenciar i millorar les competències lingüístiques de cada participant, i per aquest motiu es partirà del seu nivell lingüístic.

Un altre aspecte interessant és que, per a un millor aprofitament de la formació, a l’inici es farà a tot l’alumnat una prova de nivell per tal determinar la formació que ha de rebre i facilitar els agrupaments necessaris. Així mateix, totes aquelles persones que aproven els tres mòduls de la formació podran optar, si ho volen, a l’examen oficial de certificació de llengua anglesa en el nivell pel qual s’hagen format en el programa. La inscripció en aquestes proves també serà gratuïta i les proves es realitzaran en un centre oficial examinador al llarg de l’any 2022.

Requisits de participació i termini d’inscripció

Per a participar en el programa cal ser professor o professora en servei actiu en els centres sostinguts amb fons públics, acreditar un nivell B1 mínim de competència en anglés i estar impartint docència aquest curs 2020-2021 en alguna de les etapes educatives a les quals va dirigit el curs.

La sol·licitud de plaça s’ha de presentar en l’Oficina Virtual del Docent (consultar aquí) abans del 16 de maig a les 23.59 hores. El personal docent que hi vulga participar haurà d’omplir la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d’inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma esmentada.

Tots els detalls de la convocatòria es poden consultar en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’, en la resolució que s’ha publicat (consultar aquí).

Aquest programa se suma a la formació habitual en les EOI que ofereix Educació de la Generalitat de cursos gratuïts d’anglés al professorat valencià de 120 hores de duració en els nivells A2, B1, B2 i C1.