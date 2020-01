Marzà: “És un orgull veure com l’esport base valencià suma èxits any rere any”

Connect on Linked in

Les delegacions valencianes de bàsquet i handbol en categoria infantil, cadet i juvenil han sumat una medalla d’or i cinc de bronze en els campionats estatals de seleccions autonòmiques

El titular d’Esport de la Generalitat, Vicent Marzà, i el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, han rebut una nodrida representació de les seleccions valencianes de bàsquet i handbol participants en els Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA) en categoria infantil, cadet i juvenil, celebrats a Huelva i Cantàbria durant la primera setmana de gener.

El bon paper dels equips valencians es va veure premiat amb la consecució de sis medalles, incloent el títol de Campiones d’Espanya per part de la selecció femenina d’handbol en categoria juvenil.

El conseller Marzà ha assenyalat que “és un orgull veure com l’esport base valencià suma èxits any rere any mentre els joves esportistes creixen a nivell personal i esportiu”. “Una de les raons per les quals som ‘Comunitat de l’Esport’ és perquè apostem per l’esport base i donem suport i acompanyament al treball de les federacions valencianes, una dedicació conjunta que es veu recompensada amb la consecució de grans èxits com els de les seleccions de bàsquet i handbol que hui reconeixem”, ha afegit el conseller.

Els presidents respectius de la Federació de Bàsquet, Salvador Fabregat, i de la Federació d’Handbol, Pedro Fuertes, han acompanyat els vora 80 jugadors, jugadores i entrenadors participants en la recepció a la sala d’actes de la Conselleria, que ha servit per a donar l’enhorabona a les seleccions pel seu treball diari i l’esforç mostrat durant la disputa dels campionats estatals.

Els resultats dels joves esportistes valencians en els primers CESA del 2020 han sigut excepcionals, com també ho ha sigut l’experiència viscuda i l’aprenentatge adquirit. Així, en handbol, els representants valencians van aconseguir a Cantàbria la medalla d’or en categoria juvenil femenina i dues medalles de bronze en categoria infantil, tant de la selecció masculina com la femenina. L’equip juvenil masculí va finalitzar en la novena posició.

La selecció femenina en categoria juvenil va revalidar el títol de Campiones d’Espanya aconseguit l’any passat a Valladolid, amb una victòria ajustada sobre Madrid per 26-24. Dels integrants de la delegació d’handbol, un total de 15 jugadores i jugadors formen part actualment dels plans d’especialització esportiva de Cheste que promou Esport de la Generalitat amb les federacions, i altres 7 hi han participat en el passat.

D’altra banda, en el Campionat d’Espanya de Bàsquet celebrat a la ciutat de Huelva, les delegacions valencianes van aconseguir un meritori triplet de medalles de bronze en categoria infantil, masculina i femenina, i en la categoria cadet masculina. L’equip cadet femení es va quedar a les portes del podi en perdre contra Canàries el partit que decidia la medalla de bronze.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, també ha donat l’enhorabona a les delegacions de bàsquet i handbol pels èxits acabats d’aconseguir. “Donem tot el nostre suport als joves esportistes i a les federacions, per això en els últims anys hem augmentat considerablement les ajudes econòmiques per als plans d’especialització esportiva de Cheste, les beques academicoesportives, els programes de tecnificació de les federacions, les subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius al territori valencià i a les seleccions per la seua participació en els CESA”, ha assenyalat Moya.

Treball coral amb diferents noms propis

Els integrants de les seleccions valencianes reconeixen unànimement que els èxits aconseguits formen part del treball conjunt de jugadores, jugadors, entrenadors i tècnics. La clau de l’èxit es basa en la unió, la cooperació i el treball en equip per damunt de les individualitats.

No obstant això, una de les sensacions del CESA de bàsquet va ser la valenciana Awa Fam, la pivot infantil del Fundació València Basket 2000 es va erigir com la jugadora millor valorada del campionat, amb 28 crèdits de valoració, i la màxima rebotadora de la seua categoria. La jugadora, encara infantil, destaca pel seu físic poderós i és també una de les jugadores habituals en les concentracions de la selecció espanyola en categories inferiors.

Un altre dels protagonistes va ser Pablo Hernández, jugador de bàsquet en categoria infantil del Fundació València Basket 2000, tot un exemple de superació i amor pel bàsquet. Pablo va nàixer amb un problema greu de sordesa que no li va impedir començar a jugar a bàsquet als 4 anys. Al contrari, el seu afany de superació també el projecta a les pistes, en les quals és un jugador que destaca per la entrega i dedicació a l’equip. Actualment juga amb casc per a protegir els implants coclears que li permeten transformar els sorolls per poder escoltar després de ser operat a l’any i mig de nàixer. Pablo és un exemple d’inclusió, que ha traslladat a l’esport els valors que ha aprés durant la seua lluita personal.