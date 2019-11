Marzà: ‘Fomentem la incorporació de dones a 36 cicles d’FP amb alta inserció laboral amb beques per a 108 xiques

La convocatòria 2018-2019 es tanca amb 108 ajudes de 600 euros amb una inversió total de 64.800 euros, un 11% més que el curs anterior



Es pretén afavorir la presència femenina en cicles de les famílies d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, entre altres

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit 108 beques de 600 euros cada una amb l’objectiu de fomentar l’accés de les alumnes a 36 cicles formatius de Formació Professional bàsica, grau mitjà i grau superior de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles, en centres educatius públics valencians.



Segons el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà: “aquesta ha estat la convocatòria amb el nombre més gran de beneficiàries de tots els anys, ja que és fonamental per a nosaltres potenciar la incorporació de dones a aquest tipus de cicles formatius”. “Es tracta de cicles que tradicionalment tenen escassa presència femenina, però que presenten una bona inserció professional. Per això, aquestes ajudes tracten de fomentar la incorporació de la dona a un nínxol de formació amb un potencial elevat d’ocupació”, ha afegit.



La resolució publicada en el DOGV correspon al curs 2018-2019 i les 108 beques de 600 euros concedides sumen una inversió total de 64.800 euros, un 11% més que el curs 2017-2018 i un 30% des de 2015.



“En els tres cursos que duguem convocant aquestes ajudes, ja en sumem més que en els cinc cursos anteriors al Govern del Botànic”, ha explicat Marzà, i ha especificat que “hem atorgat només en tres cursos 288 beques davant de les 277 atorgades en els cinc cursos anteriors.





Les 108 alumnes becades són de 72 instituts públics d’Educació Secundària (IES) i centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP) de les comarques de València, 15 d’IES i CIPFP de les comarques de Castelló i 21 de les d’Alacant. De les 108 beques concedides, 12 són per a alumnes que cursen FP bàsica, 43 per estudiants de grau mitjà i 53 del grau superior.



Els requisits per a gaudir d’aquesta ajuda són que les aspirants estudien en un centre públic i que en el curs escolar 2018-2019 estigueren matriculades, per primera vegada, en el primer curs d’algun cicle formatiu d’FP bàsica o de grau mitjà o superior de les famílies professionals esmentades. Les 13 sol·licituds desestimades ho han estat perquè no complien algun dels requisits o es van presentar fora de termini.



Repartiment per famílies professionals i cicles formatius



La família professional d’Electricitat i Electrònica és la que més ajudes concentra amb un total de 44 alumnes becades: 7 del títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica; 3 del títol professional bàsic en Instal·lacions Electròniques i Mecànica; 10 de tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions; 11 de tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques; 3 de tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial; 2 de tècnica superior en Electromedicina Clínica; 5 de tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, i 3 de tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats. En aquesta família també podien demanar ajudes les estudiants del títol de tècnica superior en Manteniment Electrònic, però no s’hi va presentar cap.



En la família professional de Fabricació Mecànica s’han concedit 20 beques: 1 de tècnica en Conformació per Modelatge de Metalls i Polímers; 2 de tècnica en Joieria; 2 de tècnica en Mecanitzat; 2 de tècnica en Soldadura i Caldereria; 10 de tècnica superior en Òptica i Protètica Ocular, i 3 de tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica.



També es podien demanar ajudes per a sis títols més, però no s’han presentat sol·licituds. Són el títol professional bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics; el títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge; el de tècnica en Mecanització; tècnica superior en Construccions Metàl·liques; tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica, i tècnica superior en Programació de la Producció en Modelatge de Metalls i Polímers.



La família professional d’Instal·lació i Manteniment suma 31 beques: 1 de tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor; 7 de tècnica en Manteniment Electromecànic; 2 de tècnica superior en Mecatrònica Industrial, i 21 de tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals. Aquest últim cicle de grau superior és el que més ajudes concentra de tota la convocatòria de beques. Quatre títols més també optaven a aquestes beques, però no s’han registrat sol·licituds.



Aquests títols són el títol professional bàsic en Manteniment d’Habitatges; el de tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització; el de tècnica superior en Desplegament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, i el de tècnica superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids.



Finalment, també tindran beca 13 alumnes de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles: 2 del títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles; 2 de tècnica en Carrosseria; 5 de tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils, i 4 de tècnica superior en Automoció.



Els altres tres títols d’aquesta família que entraven en la convocatòria no han rebut cap sol·licitud. Es tracta del títol professional bàsic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i de Recreació; el de tècnica en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, i el de tècnica en Electromecànica de Maquinària.



Tampoc hi ha hagut cap petició de beca en els dos graus superiors de la família professional d’Energia i Aigua incorporats a la convocatòria: el de tècnica superior en Eficiència Energètica i el de tècnica superior en Energia Solar Tèrmica i Energies Renovables.