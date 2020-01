Connect on Linked in

Marzà i Ribó proposen la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per als patis dels centres de la ciutat

.

Mitjançant el programa ‘Edificant’ ja s’han adjudicat o estan a punt de delegar-se per part d’Educació de la Generalitat actuacions de millora, construcció o ampliació per valor de 47,6 milions d’euros a la ciutat de València

A aquesta inversió se sumen ara 4,2 milions de fons perquè l’Ajuntament de València tramite les obres per a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques en patis escolars de la ciutat via ‘Edificant’

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament de València estan treballant per mitjà del pla ‘Edificant’ la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques als patis de 25 centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions educatives.

Aquesta iniciativa conjunta suposarà una inversió de 4,2 milions d’euros per part d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de València realitzarà la tramitació de les obres.

Així ho han decidit el conseller Vicent Marzà i l’alcalde Joan Ribó en la reunió que han mantingut aquest matí a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la qual han estat acompanyats pel director general d’Infraestructures Educatives de la Conselleria, Víctor García, la regidora i coordinadora de l’Àrea de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, M. Luisa Notario i la regidora d’Educació, Maite Ibáñez.

L’acord és un pas més en el compromís ferm per avançar en la millora de les infraestructures educatives de la capital amb una finalitat doble: fer front a la pujada de temperatures amb més tendals i ombres als patis; i minorar l’empremta de carboni de les infraestructures educatives amb l’ús d’energies renovables que redueixen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant les pèrgoles fotovoltaiques.

El conseller Vicent Marzà ha volgut destacar que “aquesta proposta de l’Ajuntament de València ens ha semblat un projecte perfecte i pioner que, per descomptat, durem a terme. A més promourem aquest projecte perquè el puguem assumir la resta d’ajuntaments de les comarques valencianes per a tramitar aquestes millores en els patis via ‘Edificant’ que conjuguen més benestar per a l’alumnat i alhora potencien la sostenibilitat energètica de les instal·lacions educatives i el respecte al medi ambient per a fer front a l’emergència climàtica”.

Per la seua banda, l’alcalde Joan Ribó ha explicat que “hem plantejat un projecte que per a nosaltres ens semblava molt important: ficar pèrgoles fotovoltaiques que a la vegada ens servisquen de dues funcions. Per una banda, eliminar i disminuir de forma molt significativa la insolació i permetre que puguen jugar els xiquets; i d’altra poder utilitzar també com a sistema per a la producció d’energia elèctrica que es puga utilitzar després en el col·legi o puga ser el centre d’una societat d’autoconsum, com en aquests moments permet la legislació espanyola. Crec que dignificarà i millorarà moltíssim la qualitat dels col·legis de la ciutat”.

Per tant, la possibilitat d’utilitzar vidres fotovoltaics acolorits a les pèrgoles, amb especials prestacions de seguretat i resistència al trencament, permet integrar elements que alhora que generen energia, protegeixen del sol i redueixen el consum d’energia no renovable als centres educatius.

‘Edificant’: quasi 52 milions d’euros d’inversió en escoles i instituts de València

El departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà ha adjudicat ja via ‘Edificant’ 27,3 milions d’euros per tal que l’Ajuntament de València tramite la millora o ampliació de 12 centres educatius, així com la construcció de 3 centres nous.

El gruix dels 27,3 milions ja delegats va destinat a la construcció de tres centres educatius totalment nous: l’IES Peset Aleixandre de Patraix (10,2 milions d’euros), el CEIP Santo Ángel de la Guarda i el CEIP núm. 106 del barri de Malilla, amb una inversió de 7,9 milions d’euros cadascun. Els 1,3 milions d’euros restants són per a la reforma i ampliació de 12 escoles d’Infantil i Primària. Tots aquests treballs de millora es troben en la recta final d’execució, pel fet que l’Ajuntament de València ja ha certificat la realització de dues terceres parts de les obres. Es tracta de les millores dels CEIP Ausiàs March, Lluís de Santàngel, Castellar-Oliveral, Ciutat Artista Faller, Profesor Bartolomé Cossio, Eliseo Vidal, Pare Català, Rodríguez Fornos, El Grau, Vicente Gaos, Miquel Adlert i Cervantes.

En fase de delegació de competències i adjudicació de fons econòmics per part de la Conselleria hi ha 6 actuacions més que sumen 20,3 milions d’euros. Es tracta de les rehabilitacions integrals de quatre escoles (els CEIP Raquel Payà, San José de Calasanz, Teodoro Llorente i Lluís Vives) i la reforma i ampliació d’altres dos (CEIP Salvador Tuset i Carles Salvador).

Aquesta suma creixerà fins els 51,8 milions d’euros amb la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en 25 centres educatius de la ciutat.