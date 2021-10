Marzà: ‘Invertim 800.000 euros per al foment de l’activitat física i l’esport als centres educatius’

Els projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) impliquen tota la comunitat educativa

L’objectiu d’aquest programa és fomentar l’activitat física i l’esport fora de l’horari lectiu



La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria d’ajudes als centres educatius per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2021-2022.



Segons el conseller d’Educació, Vicent Marzà: “L’objectiu d’aquestes ajudes és donar suport a aquells centres que duguen a terme projectes PEAFS per a promoure, així, l’activitat física i esportiva més enllà de l’horari lectiu, així com la implantació de la persona coordinadora del PEAFS del centre. Cada curs anem augmentant el nombre de centres educatius que són promotors de l’activitat física i l’esport, i per això també els acompanyem amb més inversió econòmica per a fer-ho possible. Aquest curs hem augmentat el pressupost un 14,3 %, fins a arribar als 800.000 euros”.



Aquestes ajudes les poden sol·licitar els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics que elaboren projectes PEAFS en el curs 2021-2022.



Els centres educatius han de formalitzar la sol·licitud de les ajudes de manera telemàtica i dins del termini, que finalitza el 15 de novembre. Tota la informació es pot trobar en l’enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/26/pdf/2021_10552.pdf



Els centres Cepafe



Els centres Cepafe són aquells que estan dotats d’un projecte PEAFS reconegut per la Conselleria. El curs passat hi va haver un total de 360 centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (Cepafe): 115 a les comarques d’Alacant, 41 a les de Castelló i 204 a les de València.



L’objectiu del projecte és formar en hàbits saludables i educació en valors, i es realitza al centre educatiu, tant a les seues instal·lacions com fora d’aquestes. Per a fer-ho, ha d’anar associat al projecte educatiu del centre i a la programació general anual per tal de donar coherència a l’acció educativa, i ha d’aconseguir el consens de tota la comunitat educativa.



Des d’un punt de vista interdisciplinari, les temàtiques dels programes que es desenvoluparan abasten àrees com salut, recreació, competició, igualtat de gènere, convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família o medi ambient.