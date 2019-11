Marzà: ‘Invertim més d’1,9 milions d’euros en projectes innovadors de 649 centres docents

Connect on Linked in

Un de cada quatre dels 656 projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) que impulsen escoles i instituts promouen la inclusió educativa o la millora de la sostenibilitat mediambiental

L’augment de la inversió en mig milió d’euros respecte al curs passat ha permés finançar 100 experiències innovadores més

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial Generalitat Valenciana la resolució de la convocatòria de subvencions als centres docents sostinguts amb fons públics perquè desenvolupen projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) durant el present curs.

Segons el conseller, “invertim més d’1,9 milions d’euros en 656 projectes innovadors de 649 centres docents. Una de cada quatre iniciatives estan relacionades amb experiències que afavoreixen la inclusió educativa o amb treballs per a integrar la sostenibilitat mediambiental en el model pedagògic dels centres”.

Hi ha 84 PIIE que aborden la inclusió educativa a través de múltiples eines, des de les arts escèniques fins a la robòtica o l’esport. Per altra banda, també rebran ajudes 86 projectes dissenyats per a treballar l’educació per al desenvolupament sostenible en tots els espais dels centres, activitats i serveis educatius. Entre aquests últims destaquen les ecoescoles, els projectes per a renaturalitzar els patis o els horts escolars.

Per comarques, 215 centres educatius d’Alacant rebran 657.332,98 euros per a innovar i millorar la seua pràctica educativa. A les comarques de Castelló són 84 els centres docents que es repartiran 242.988 euros per a portar avant les seues propostes innovadores.

La inversió en innovació educativa a les comarques de València puja a 1.025.711,11 euros i arribarà a 350 escoles i instituts.

La innovació educativa suma en qualitat educativa

Amb aquesta convocatòria Educació de la Generalitat porta acumulats 5,4 milions d’euros d’inversió en projectes d’investigació i innovació educativa en quatre anys, prop de nou vegades més que en els quatre anys anteriors.

Segons el conseller d’Educació, “estem fent un esforç continuat i ja hem promogut 2.129 projectes d’investigació i innovació educativa entre 2016 i 2019, vora tres vegades més que en els quatre anys anteriors, amb l’objectiu d’avançar en nous models pedagògics i millorar l’educació valenciana”.

El total d’1,9 milions d’euros d’inversió en experiències innovadores que es desenvolupen al llarg d’aquest curs multiplica quasi per 11 la quantitat que es va destinar als PIIE en 2014 (182.001 euros). Respecte a l’any passat la inversió puja un 41%, ja que creix per damunt del mig milió d’euros, la qual cosa ha permés subvencionar 100 projectes més i, per tant, l’augment d’experiències finançades és del 18%.