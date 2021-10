Marzà: ‘La millor acció preventiva contra la violència masclista és la coeducació en tots els nivells del sistema educatiu’

Connect on Linked in

Més de 2.500 participants en el I Congrés Estatal Coeduca, organitzat per la Conselleria, que se celebra el 29 i 30 d’octubre a Les Arts



– Mostrarà experiències de diferents autonomies i ponències a càrrec de l’escriptora Rosa Regàs i la sociòloga Amparo Tomé

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, obri el I Congrés Estatal Coeduca, que reuneix el 29 i 30 d’octubre a Les Arts de València més de 500 inscrits juntament amb 2.000 més que seguiran la trobada en línia. Aquest congrés organitzat per la Conselleria també es podrà seguir en obert en www.canal.gva.es. L’encarregat de concloure aquesta trobada formativa de coeducació serà el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miguel Soler.

El conseller ha destacat que “aquesta és una oportunitat magnífica per a potenciar l’intercanvi d’experiències i metodologies relacionades amb un element transversal com és la coeducació i una mostra del fet que el sistema educatiu valencià està esdevenint capdavanter en les diferents estratègies per a fer-ho possible”.

“La millor acció preventiva contra la violència masclista és la coeducació a tots els nivells del sistema educatiu, perquè facilita el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, i garanteix un desenvolupament personal, acadèmic i professional per a evitar la discriminació i l’odi associats al sexe o al gènere. Per això és tan important aquesta trobada que es desenvoluparà durant aquests dies”, ha afegit Marzà.

La ponència inaugural ‘Desconstruir els gèneres per a educar en igualtat: la Lomloe’ serà a càrrec d’Amparo Tomé, que després de tres dècades d’assessorar en educació i gènere governs autonòmics i instituts de la dona, és una de les grans veus de referència en coeducació.

Dissabte, l’escriptora Rosa Regàs protagonitzarà la ponència amb el títol ‘La desgràcia de ser dona’, en la qual repassarà els últims cent anys de reivindicació de la igualtat de les dones.

Polítiques públiques en educació en igualtat i bones pràctiques de centre

Hi haurà diverses taules redones en les quals s’abordaran les diferents polítiques públiques en igualtat que s’impulsen des de les aules en les diferents autonomies, com ara el Pla director de coeducació d’Educació de la Generalitat, així com cinc experiències de centre d’èxit en coeducació, entre les quals hi ha la de l’IES Santa Pola, un dels instituts que participen en el programa Coeducacentres, l’objectiu del qual és promoure els valors d’igualtat de gènere i millorar la convivència i la coeducació en els centres educatius.

Coeducacentres insisteix, de manera especial, en la formació permanent del professorat, en la participació de la comunitat educativa i en la funció dels centres educatius respecte a la coeducació. La Conselleria va iniciar el programa el curs passat en 15 col·legis i instituts de manera experimental i de forma progressiva l’anirà estenent a tots els centres educatius públics per tal d’avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’educació valenciana, i caminar així cap a una societat més justa.

En el congrés també s’abordarà el treball d’Erasmus+ KA201 d’innovació educativa ‘Women’s Legacy: el llegat de les dones, el nostre patrimoni cultural per a la igualtat’, un projecte europeu que lidera la Conselleria d’Educació i que té per objectiu visibilitzar en els continguts a les aules les dones referents i en el qual participen 9 socis valencians, d’Itàlia, Lituània i Escòcia. El repte d’aquesta associació estratègica en innovació educativa és fer valdre el protagonisme social i històric de les dones restituint les contribucions que han fet a la ciència, la cultura i l’avanç del coneixement a través de la inclusió de referents femenins i del seu llegat en els continguts curriculars educatius.

El projecte naix com a resposta europea a la necessitat comuna d’oferir instruments d’intervenció didàctica que servisquen per a corregir la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l’educació i recuperar el patrimoni cultural i científic europeu d’autoria femenina ocultat, introduint una perspectiva més completa en els continguts educatius.

La coeducació a les aules valencianes

Des de fa set cursos, un dels eixos fonamentals de l’educació valenciana ha sigut implementar mesures de coeducació real a les aules amb el Pla director de coeducació; l’establiment de les persones coordinadores d’Igualtat i Convivència als centres educatius, la qual cosa ha suposat formar més de 4.000 docents en coeducació; l’impuls de projectes europeus com ‘Women’s Legacy’; la potenciació de patis inclusius i coeducatius, amb més de 200 experiències que ja s’estan duent a terme i la formació continuada del professorat.

També la publicació de materials en la plataforma digital Reico de la Conselleria; la connexió entre l’educació i l’esport amb programes als centres educatius que fomenten la pràctica esportiva de modalitats que tenen per objectiu trencar amb els tòpics de masculinitzades o feminitzades com és ‘Esport a l’Escola’; o la implantació recentment de tres unitats educatives d’orientació amb personal que treballa amb els centres educatius línies d’actuació de coeducació.