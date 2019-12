Marzà: “Només amb ‘Edificant’ tenim adjudicats ja 58,8 milions d’euros en infraestructures escolars a la Marina Alta i la Marina Baixa”

Connect on Linked in

Es preveu que les obres del CEIP La Xara de Dénia estiguen acabades a la primavera de 2020

Aquesta escola és una de les 55 actuacions del pla ‘Edificant’ a la Marina Alta i la Marina Baixa en 26 poblacions de les dues comarques.





El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat hui les obres de la nova escola de la Xara acompanyat per l’alcaldessa de la Xara, Maite Pérez, l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, el director general d’Infraestructures Escolars, Víctor García, i el director territorial d’Educació a Alacant, David Vento.



El nou CEIP La Xara és una de les 55 actuacions del pla ‘Edificant’ en 26 poblacions de la Marina Alta i la Marina Baixa, a les quals Educació de la Generalitat ja ha adjudicat 58,8 milions d’euros mitjançant el pla ‘Edificant’.



Segons el conseller Vicent Marzà, “d’aquestes actuacions delegades als ajuntaments de les dues comarques, en 22 ja estan les obres en marxa, com és el cas del CEIP La Xara”, i ha afegit: “Aquesta obra està finançada al 100 % per la Conselleria, amb vora 4 milions d’euros i l’obra l’està tramitant l’ajuntament i el pròxim curs la comunitat educativa ja estarà a les noves instal·lacions. Constata, per tant que el pla ‘Edificant’ funciona i demostra que ajuntaments i Generalitat anem de la mà per a tirar endavant un objectiu comú: que el nostre alumnat tinga les aules dignes que es mereix”.



Específicament de Dénia el conseller ha recordat que “ja estan en marxa 5 obres de millores d’escoles i instituts de la localitat i el total de fons econòmics que tenim adjudicats és de vora 11 milions d’euros per a un total de 7 actuacions”.



Maite Pérez ha agraït a Educació de la Generalitat “l’aposta ferma per dignificar i millorar les infraestructures educatives valencianes per mitjà del pla ‘Edificant’” i ha ressaltat que, “gràcies a aquesta gestió del Govern del Botànic i al suport de l’Ajuntament de Dénia, la Xara té, per fi, el col·legi que tots els xiquets i xiquetes de la localitat, i les seues famílies, mereixien, amb la qual cosa es posa fi a una situació de precarietat i desigualtat que s’havia prolongat durant massa anys”.



L’alcaldessa de la Xara també ha volgut incidir en les qualitats de les instal·lacions, “funcionals, modernes i adequades a les necessitats dels escolars”, i s’ha mostrat convençuda que el col·legi de la Xara, que entrarà en funcionament el curs que ve, “passarà a ser un referent per als nous centres que es construïsquen”.



De les 55 obres del pla ‘Edificant’ a la Marina Alta i la Marina Baixa, 4 actuacions suposen la construcció de centres totalment nous. Al CEIP La Xara de Dénia cal afegir la futura construcció del nou CEE Gargasindi de Calp, amb una inversió de vora 6 milions d’euros, així com el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo i l’IES Marcos Zaragoza, els dos a la Vila Joiosa. Aquestes dues últimes intervencions suposen 6 i 11 milions d’euros d’inversió per part d’Educació de la Generalitat respectivament.



De manera paral·lela, cal recordar que Educació de la Generalitat ha adjudicat ja les obres de construcció del CEIP Gasparot de la Vila Joiosa per 5 milions d’euros. És una obra que tramita directament la Direcció General d’Infraestructures Escolars de la Conselleria i es construirà una escola nova amb 6 aules d’Infantil i 12 de Primària, gimnàs i menjador.