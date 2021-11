Marzà: ‘Per a construir una societat inclusiva hem de trencar també amb les barreres sensorials i cognitives a l’escola’

Educació enviarà exemplars del llibre adaptat ‘La lluerna morada’ a més d’un miler de centres educatius



El vídeo-conte i el seu ‘making off’ es poden visionar en el web: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa



El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i en el context d’aquesta data la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha organitzat un acte de presentació de la versió adaptada a pictogrames d’un llibre que s’ha convertit en tot un referent per a tractar aquest tema entre els més menuts: ‘La lluerna morada’, de Ricard Tàpera i il·lustrat per Carles Ubeefe, amb l’edició de Caliu Espai Editorial.



En aquest marc, el conseller Vicent Marzà ha explicat que “aquest llibre és un cant a la diversitat i a la inclusió, que demostra que tot l’alumnat, independentment de necessitar més o menys atenció especial, és capaç d’implicar-se de manera fascinant en els processos d’aprenentatge. És per això que enviarem a més d’un miler de centres educatius d’Infantil i Primària i d’Educació Especial exemplars d’aquesta adaptació a pictogrames perquè tinguen al seu abast un material afectiu, efectiu i de treball de la diversitat”.



Així mateix, la Conselleria ha posat a disposició de tota la comunitat educativa valenciana una versió en format vídeo-conte en què han participat l’alumnat i el professorat de set centres educatius: el CEE Gargasindi de Calp-Benissa, el CEIP Mestre Gaspar López de Benidorm, el CEE Pla Hortolans de Borriana, el CEE Baltasar Rull d’Onda, el CEE La Encarnación de Torrent, el CEIP Bonavista d’Alaquàs i el CEE Parálisis Cerebral Infantil Creu Roja de València.



És per això que a l’acte de presentació han assistit alumnes participants en el vídeo-conte, que han compartit vivències amb el conseller Vicent Marzà i han vist el resultat de l’audiovisual en el qual han participat.



Marzà ha volgut destacar que “per a construir una societat accessible per a tots i totes hem de trencar les barreres en tots els àmbits, no sols les físiques, sinó també les sensorials i cognitives als centres educatius, perquè l’alumnat amb necessitats especials puga participar en els projectes pedagògics en igualtat de condicions”.



‘La lluerna morada’, un referent en inclusió i diversitat



La Conselleria ha adquirit exemplars de l’edició accessible de ‘La lluerna morada’, que arribaran a tots els centres específics d’Educació Especial sostinguts amb fons públics i tots els CEIP i els col·legis concertats que disposen d’unitats específiques de suport a la inclusió. Així, els llibres arribaran a 1.111 centres, 424 de les comarques d’Alacant, 168 de les de Castelló i 519 de les de València.



En aquest sentit, per a l’adaptació del llibre a versió accessible a tot l’alumnat amb pictogrames i lectura fàcil s’ha comptat amb Neus Llàcer, mestra d’Audició i Llenguatge (AiL) i membre de la Unitat Específica d’Orientació especialitzada en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) d’Educació de la Generalitat.



El vídeo-conte i el ‘making off’ es poden consultar en el web: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa