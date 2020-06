Marzà: ‘Reconeixerem a l’artista Carmen Calvo amb el Premi Internacional Julio González 2022

Aquesta decisió l’ha aprovada el Consell Rector de l’espai museístic de Cultura de la Generalitat



Per primera vegada, l’IVAM-CADA d’Alcoi acollirà una exposició en col·laboració amb el Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía







El Consell Rector de l’IVAM ha aprovat atorgar el Premi Internacional Julio González 2020 a l’artista valenciana Carmen Calvo, referent internacional de l’art contemporani valencià. Calvo compta ja amb reconeixements com el Premi Nacional d’Arts Plàstiques d’Espanya, el Premi ACCA de la Crítica, el Premi Alfons Roig de la Diputació de València o la Medalla de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles.



“Amb aquest reconeixement ens ressituem per a visualitzar encara més l’aportació de Carmen Calvo a l’art valencià i internacional, i la ressituem a ella com a creadora multidisciplinària, amb una capacitat brillant d’ús i barreja de materials molt diversos que harmonitzen serenitat i rotunditat en un missatge que explicita la importància del paper de la memòria en bona part de la seua obra”, ha comentat el conseller Vicent Marzà, i ha afegit: “En Carmen Calvo trobem també la dona que reivindica el paper social de les dones en l’art i en la vida, i és per això que aquest guardó és també un reconeixement al seu feminisme vital”.



Cal recordar que durant els últims anys el Premi Internacional Julio González ha posat en valor la trajectòria de dones artistes. En 2018 el va rebre Annette Messager i en 2020 Mona Hatoum.



El director de l’IVAM, Jose Miguel G. Cortés, ha destacat que “Carmen Calvo és un cas únic de l’art valencià, espanyol i internacional. La seua obra està profundament arrelada a l’entorn físic i cultural per a construir identitats individuals i col·lectives. Una obra feta amb el cor, sentida, estimada i viscuda amb què qualsevol persona es pot sentir identificada. Els seus quadres i escultures mostren la visió feminista d’una creadora que posa llum a la incertesa. Ha arribat el moment de reconéixer Carmen Calvo amb aquest premi, per ser una artista sincera, compromesa i d’un gran nivell artístic”.



Nova exposició de primer ordre a l’IVAM-CADA d’Alcoi al febrer de 2021



El pròxim mes de febrer l’IVAM d’Alcoi acollirà, per primera vegada, una rellevant exposició en col·laboració amb el Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía. Amb el nom ‘Escultura espanyola en les col·leccions de l’IVAM i el Museu Reina Sofía’ es reuniran obres de representants de la modernitat espanyola des de la dècada de 1930 fins a la de 1980 dels fons dels dos espais museístics.



L’exposició es podrà visitar fins a juny 2021 i se centra a mostrar els canvis i transicions que ha experimentat l’escultura a l’Estat espanyol al llarg del segle XX, així com els límits d’aquesta disciplina en un constant diàleg entre obres de les col·leccions de l’IVAM i el Museu Reina Sofia.



Segons el màxim responsable de Cultura de la Generalitat, Vicent Marzà: “Aquesta exposició reforça la col·laboració entre ambdós museus i aprofundeix en el camí de situar l’IVAM d’Alcoi en un referent museístic d’art modern i contemporani a les comarques d’Alacant. Amb això continuem amb el nostre objectiu de vertebrar la cultura per a descentralitzar-la i democratitzar-la”.



La mostra permetrà visitar obres de les col·leccions dels dos museus que compten amb noms de rellevància internacional com Andreu Alfaro, Julio González, Joan Miró, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Martín Chirino o Soledad Sevilla.