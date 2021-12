Marzà: “Reforcem la distinció de capitals culturals valencianes amb fons econòmics específics per al disseny de programacions”

Connect on Linked in

La Conselleria programarà més de 50 activitats d’arts escèniques, música, exposicions, cinema i música a Alzira i Aielo de Malferit

El fil conductor de la cerimònia s’ha centrat en el poder del valor vivencial i transformador que té la cultura per a les persones

El conseller Vicent Marzà ha presidit la cerimònia de reconeixement de les capitals culturals valencianes 2022, que organitza Cultura de la Generalitat, acompanyat per les corporacions municipals d’Alzira i Aielo de Malferit, entitats i associacions de les dues poblacions i representants de diferents espais culturals dependents de la Conselleria, que programaran activitats a les capitals culturals valencianes durant l’any que ve. També han estat en l’acte les corporacions municipals d’Alcoi i Bocairent, que han comptat amb la distinció de CCV per la Generalitat en 2021.

Amb aquesta distinció promou la descentralització de l’oferta cultural, la millora de les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals del territori valencià i l’accés universal a la cultura.

El conseller Vicent Marzà ha comentat que “entrem en la cinquena edició d’uns reconeixements que vam crear amb l’objectiu de valorar el gran treball en matèria cultural que es fa a les poblacions del nostre territori. Han estat anys en què la nostra gestió s’ha centrat moltíssim a acompanyar la cultura que brolla des dels pobles i els temps de pandèmia han més que demostrat el potencial de la cultura com a eix de recuperació econòmica, social i emocional a tots els nivells”.

“És per això que per a 2022 reforcem encara més la potenciació de la distinció de capitals culturals valencianes amb fons econòmics específics per al disseny de programacions. D’aquesta manera, Alzira i Aielo de Malferit comptaran amb el nostre suport econòmic perquè puguen organitzar més programacions pròpies durant l’any que ve i alhora nosaltres continuarem apostant decididament per dur a les dues capitals culturals programació pròpia dels espais culturals que depenen de la nostra Conselleria”, ha destacat Marzà.

La Conselleria hi destinarà 150.000 euros perquè Alzira i Aielo de Malferit tinguen acompanyament econòmic per a dissenyar activitats culturals pròpies i, alhora, hi invertirà aproximadament 200.000 euros més per a dur a les dues capitals culturals activitats d’arts escèniques, música, exposicions, cinema i música, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, les Arts i el Consorci de Museus.

El titular de Cultura de la Generalitat ha volgut també agrair “la gran tasca de dinamització cultural realitzada per Bocairent i Alcoi durant el 2021, amb una coordinació extraordinària, que ha tingut els seus fruits, tant per al sector cultural com per a l’atracció de públics”.

La gala, dirigida per Jaume Pérez, ha tingut com a fil conductor el poder del valor vivencial i transformador que té la cultura per a les persones, on creadors i públics diversos són capaços d’establir nivells de connexió profunds. Mireia Pérez i Juli Disla han conduït aquest acte basat en el teixit cultural de les noves capitals culturals. En el cas d’Alzira s’ha comptat amb la presència del músic Josep Pérez (Ona Nua) i d’un missatge del dramaturg i actor Carles Alberola. Aielo de Malferit ha estat representat per Lluci Juan i Maria Josep Giménez, dues protagonistes essencials en la vida cultural del poble i l’Agrupació Coral Llorenç Barber del mateix municipi tancarà l’acte. La companyia de dansa contemporània Fil d’Arena ha tancat l’acte.

Capitals culturals valencianes

La distinció de capitals culturals valencianes és un reconeixement anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic.

Gandia va ser elegida com a primera CCV per al període 2017-2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i l’altra per als que tinguen menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries prengueren el relleu com a CCV el 2018-2019; Altea i Vilafranca han tingut aquest reconeixement durant el 2020, i Alcoi i Bocairent, en 2021.