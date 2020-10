Marzà: “Reforcem l’FP valenciana amb mecanismes d’atracció d’alumnat i d’innovació pedagògica i digital”

Connect on Linked in

Es creen per primera vegada beques d’FP generals amb més d’1 milió d’euros anuals

S’activa el Centre d’Innovació Digital Avançat de l’FP a Alacant Districte Digital i es posa en marxa la xarxa ‘Novigi’ de centres d’FP innovadors

Amb l’ampliació de l’oferta de cicles i places extraordinàries de setembre, Educació ha augmentat en 271 professors més la plantilla de docents d’FP

El conseller Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic Miguel Soler, ha presentat les línies de modernització de l’FP valenciana com a eina de reconstrucció econòmica i social, un element important per a enfortir el teixit productiu valencià en l’actual context provocat per la COVID-19 i per a promoure de manera decidida la formació de personal qualificat amb una alta ocupabilitat.

El conseller Vicent Marzà ha apuntat que “a setembre vam realitzar una oferta extraordinària de 125 cicles formatius més, amb més de 4.000 places. Això ha requerit l’augment en 271 professors i professores d’FP, que se sumen als 4.374 que ja vam incrementar en el sistema educatiu valencià aquest curs”.

Educació de la Generalitat, a més, reforça l’FP valenciana en tres línies d’actuació concretes: la potenciació d’aquesta opció acadèmica per a l’alumnat, la innovació educativa i la digitalització en aquesta branca educativa.

Vicent Marzà ha explicat que “pel que fa a incentivar que l’alumnat es forme en cicles formatius hem impulsat per primera vegada en l’FP valenciana beques generals amb un pressupost de més d’1 milió d’euros anuals; per a dur a terme la digitalització hem creat el Centre d’Innovació Digital Avançat de l’FP en Alacant Districte Digital; i pel que fa a l’aprofundiment en la innovació pedagògica, posem en marxa la xarxa ‘Novigi’ de centres innovadors en FP, amb 4, 2 milions d’euros anuals d’inversió”.

El responsable d’Educació de la Generalitat ha afirmat que “és fonamental aquesta tasca de modernització de la Formació Professional i d’atracció d’alumnes als quals se’ls garanteix una formació que els assegura l’ocupabilitat futura, ja que el nostre teixit econòmic té una àmplia oferta de treball en multitud de perfils professionals qualificats”.

Beques per a l’alumnat que cursa FP

Amb un pressupost d’1.080.000 euros anuals, Educació de la Generalitat convocarà aquestes beques, completament noves, destinades a l’alumnat d’FP Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i superior, i cursos d’especialització de Formació Professional.

Aquestes ajudes es dividiran en tres modalitats. D’una banda, les beques per a realitzar l’activitat formativa de cicles d’FP Dual en el sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats. Segons el secretari autonòmic, Miguel Soler: “Seran 100 beques dotades amb 3.000 euros cadascuna i l’alumnat que les sol·licite es baremarà tenint en compte la nota mitjana del curs anterior del cicle que estiga cursant. Per a les sol·licituds de primer curs, la puntuació serà la nota d’accés al cicle per al qual se sol·licita la beca”.

Una altra de les modalitats són les beques per a fer el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) en centres de treball allunyats del centre docent o en una altra autonomia. Estan destinades a sufragar part de les despeses de transport que aquesta realització genere: “Es té previst un pressupost de 480.000 euros totals amb diferents trams de quanties segons la distància en quilòmetres entre el centre educatiu i el centre de treball on es fa l’FCT”, ha explicat Miguel Soler.

La tercera de les modalitats d’ajudes se centra en el transport, residència i manutenció. Aquesta beca té dos vessants i s’hi destinen 300.000 euros en total. D’una banda, la modalitat de residència, transport i manutenció per a l’alumnat que cursa estudis d’FP en centres docents allunyats de la seua residència habitual. Està destinada a sufragar les despeses de transport de cap de setmana entre el domicili habitual i el de residència, les despeses d’allotjament en residència entre setmana, i els de manutenció associats a l’allotjament. De l’altra banda, la modalitat de transport urbà i interurbà destinada a sufragar les despeses de transport diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com els de manutenció associats a l’activitat.

El CIDA a Alacant Districte Digital

El Centre d’Innovació Digital Avançat de la Formació Professional (CIDA) és un organisme que dinamitzarà l’experimentació, la innovació i la investigació digital en tots els sectors relacionats amb les famílies professionals d’FP. Està concebut com un centre referent per a la digitalització de la formació professional valenciana que es fonamenta en tres aspectes: la innovació aplicada, la investigació, l’impuls de la transformació econòmica i l’excel·lència en les competències dels alumnes d’FP.

Aquest centre està ubicat a Alacant Districte Digital i ha començat a treballar en la vigilància tecnològica, el desenvolupament de noves metodologies d’aprenentatge, la investigació i innovació digital aplicada i la transferència dels resultats dels projectes d’R+D+i tant als centres educatius d’FP, com a les empreses i altres organismes relacionats amb la innovació i la digitalització.

Xarxa ‘Novigi’ de centres educatius innovadors en FP

Es tracta d’una xarxa col·laborativa per a la dinamització i la consolidació, en tots els centres educatius d’FP valencians, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d’aprenentatge de la Formació Professional. Segons el secretari autonòmic, Miguel Soler, “‘novigi’ significa ‘innovar’ en esperanto i per això hem escollit aquest nom per a la xarxa de centres educatius, que disposaran d’una dotació de més de 4,2 milions d’euros en ajudes per a participar en la progressiva implantació de l’aprenentatge col·laboratiu basat en projectes i la implantació de procediments d’acreditació de les competències professionals”.

La concepció, elaboració i funcionament d’aquest model metodològic es regeix pels principis següents: responsabilitat compartida, treball en xarxa, flexibilitat, obertura a nous mètodes, treball en equip, coordinació dels equips docents i assegurament dels resultats.

Així mateix, un compromís fonamental que han d’adquirir els centres ‘Novigi’ és la col·laboració amb entitats externes, com, per exemple, ajuntaments, mancomunitats, interlocutors comunitaris, diputacions, empreses, associacions empresarials o sindicats, entre altres agents que puguen millorar els serveis del centre educatiu.

La xarxa ‘Novigi’ de centres d’FP inclou quatre programes: ‘Innovatec’ per a la implantació de metodologies innovadores aplicades i el disseny de l’entorn educatiu; ‘Emprén’ per al desenvolupament de la cultura emprenedora, l’emprenedoria i la creació d’empreses en l’entorn dels centres; ‘Qualitas’ per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat; i ‘Acredita’ per al reconeixement, implantació i desenvolupament dels programes d’acreditació de la competència i la formació professional integrada en els centres docents públics que imparteixen FP.–