Marzà: ‘Sacha és un referent internacional en la modalitat de ‘one wall’ i un ambaixador valencià del joc de pilota’

El pilotari d’Orba competirà a Nova York en el torneig de la modalitat ‘one wall’ King of the Courts a Nova York amb 170 jugadors internacionals més

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha rebut el pilotari d’Orba Sacha Kruithof, que viatjarà a Nova York per a disputar el torneig King of the Courts amb 170 jugadors internacionals més.

El conseller d’Esport ha explicat que “Sacha és un referent internacional en la modalitat de ‘one wall’ i per a nosaltres és un ambaixador valencià del joc de pilota”, i ha afegit: “Fa quatre anys que estem intensificant els programes d’acompanyament als esportistes d’elit i el pilotari d’Orba n’és un bon exemple”.

Marzà ha recordat que “vam crear una línia d’ajudes academicoesportives per a afavorir que els esportistes d’elit pogueren compatibilitzar millor els seus estudis amb la seua trajectòria esportiva. Sacha en va ser un dels esportistes beneficiaris en 2017, l’any següent va rebre un dels premis que atorguem per resultats internacionals i enguany s’ha presentat a una altra línia d’ajudes que vam encetar la legislatura passada: projectes esportius singulars, que enguany arriben a un pressupost total de 300.000 euros”.

Cal recordar que les ajudes a projectes esportius singulars compten amb una modalitat per a la participació i la representació directa d’esportistes i entitats valencians en proves esportives organitzades per institucions o entitats que no estan establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

És el cas, per exemple, del King of the Courts: “Sacha s’ha presentat a aquestes ajudes que resoldrem en unes setmanes. I com és ben sabut, en la línia de les ajudes de concurrència pública, si compleix els requisits, serà un dels beneficiaris d’aquesta línia de subvenció”, ha destacat Vicent Marzà.

Sacha Kruithof viatjarà el dimecres 10 de juliol a Queens, Nova York, per a entrenar i preparar la 22a edició de la prestigiosa competició durant quatre dies contra jugadors d’arreu del món. “Fer un ‘top 8’, és a dir, arribar a quarts de final, seria un èxit, comptant que juguen 170 jugadors i el nivell és altíssim. Però sóc massa competitiu per a no somiar amb la victòria”, ha declarat Sacha.

En el torneig King of the Courts competiran jugadors com l’estatunidenc Timbo Gonzalez, l’irlandés Conor McElduff i el Matador de Mèxic. Sacha Kruithof és un dels jugadors més joves del torneig i arriba en condicions òptimes per a disputar el premi, gràcies a la preparació amb el seu equip, format pel seu entrenador, el seu fisioterapeuta i el suport dels patrocinadors La Bolata, Baleària i Astore.

La trajectòria de Sacha Kruithof

Sacha és un jove pilotari valencià en la modalitat de ‘one wall’, ‘frontball’ i llargues. El jugador ha aconseguit posicionar-se com a campió del món sub-19 i sub-17 en la modalitat ‘one wall’ i un dels millors del panorama europeu en categoria professional.

Va començar la seua trajectòria com a mitger d’escala i corda i va arribar a convertir-se en campió nacional en categoria cadet en 2012. L’any següent va llançar-se a la modalitat ‘one wall’ i, en 2015, va aconseguir el títol de campió d’Europa sub-17 a Itàlia i campió individual del món sub-17 al Canadà.

Durant la seua trajectòria, ha aconseguit consolidar-se com un dels jugadors més competitius en l’àmbit europeu. En 2016 va ser premiat com a millor jugador europeu 2015-2016 pel Comité Internacional, i va guanyar el Campionat Europeu sub-15 a Bèlgica, el Campionat Individual de l’Obert Internacional de França, d’Itàlia i de Bèlgica en categoria absoluta i el Campionat Individual del Món a l’Aire Lliure en categoria sub-19 a Las Vegas.

En 2017 va guanyar el títol de campió del món absolut a Colòmbia i el Campionat d’Europa sub-19 per parelles a València i va aconseguir el títol de millor esportista de l’any de la Comunitat Valenciana amb el Premi Talento Joven de Bankia. L’any passat es va declarar campió a l’Obert Internacional del Regne Unit, UK Open, a Londres i enguany es troba preparant la pròxima competici