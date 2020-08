Marzà: ‘Tenim preparada l’adjudicació de més de 15.600 places docents per al curs que ve’

És l’any que més vacants s’ofereixen i es respon a l’augment de professorat extraordinari per al retorn a les aules en condicions de màxima seguretat



Les llistes del resultat del procés telemàtic d’adjudicacions es publicaran al llarg de la vesprada del divendres 7 d’agost en aquest enllaç: consultar ací







La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà a partir de les 18.00 hores del divendres 7 d’agost el resultat del procés telemàtic d’adjudicacions de places vacants de professorat per al pròxim curs 2020-2021, que arranca per a l’alumnat el pròxim 7 de setembre, encara que tot el professorat s’incorpora l’1 de setembre als centres.



“Tenim preparada l’adjudicació de més de 15.600 places per a professorat interí i funcionaris sense destinació definitiva per al curs que ve, la més alta feta fins al moment i respon al nostre compromís social de garantir totes les condicions necessàries de seguretat que tenim establides per a l’inici del pròxim curs”, ha afirmat Marzà.



“L’objectiu és que les plantilles de tots els centres educatius públics estiguen completes el dilluns 7 de setembre amb l’inici de curs per part de l’alumnat i continuar amb el nostre objectiu de reduir al mínim temps possible les substitucions del professorat”, ha afegit el titular d’Educació.



S’ofereixen un total de 15.660 vacants, de les quals 6.251 corresponen al cos de mestres d’Infantil i Primària, i 9.409, al de professorat de Secundària i altres cossos. El resultat de l’adjudicació d’inici de curs es podrà consultar en el web consultar aquí.



Cal destacar que les vacants oferides als docents interins superen les 15.000 per primera vegada en la història, ja que creixen en vora 5.000 places respecte a l’any passat. Aquest increment es deu a la incorporació de l’augment del professorat per a garantir el retorn a les aules en condicions de màxima seguretat davant de la COVID-19.



En aquestes adjudicacions d’inici de curs s’ofereixen un total de 15.660 vacants, 365 més que les 15.295 oferides en 2019. Cal tindre en compte que ara fa un any participaren en el procés 5.287 funcionaris sense destinació definitiva, entre els quals hi havia els 3.966 funcionaris en pràctiques de les oposicions de Secundària d’aquell any i que ara ja tenen destinació definitiva per haver-se consolidat com a funcionaris de carrera.



Enguany el volum de funcionaris sense destinació definitiva que participen en les adjudicacions d’inici de curs és significativament inferior, 493 en total. Per tant, de les 15.660 vacants globals, 15.167, el 97 % són per a professorat interí.



Aquesta és la xifra més gran de la història del sistema educatiu valencià i suposa un augment de 5.159 places més per a interins respecte a les 10.008 d’ara fa un any: 3.135 més en Primària i 2.024 més en Secundària.



Per comarques, a Alacant s’ofereixen 7.839 vacants (3.445 d’Infantil i Primària i 4.384 de Secundària i altres cossos), a Castelló són 2.382 (962 d’Infantil i Primària i 1.420 de Secundària), i a València, 5.439 (1.834 d’Infantil i Primària i 3.605 de Secundària).



Els primers a escollir places vacants són els 493 funcionaris sense destinació definitiva: reingressats, provisionals i aquells que guanyaren la plaça de funcionari en l’oposició en 2019 i encara no han conclòs, per diverses raons, l’any obligatori de pràctiques. Tot seguit, per ordre de més a menys serveis prestats, tria vacant el professorat interí que forma part de les borses de treball de la Conselleria.



El conseller d’Educació, Vicent Marzà i el secretari autonòmic, Miquel Soler, avançaren el passat 27 de juliol que el pròxim curs els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics comptaran amb 4.374 mestres i professors més a les aules per a assegurar un retorn adaptat al context sanitari, un reforç que s’ha vist confirmat en aquestes adjudicacions d’inici de curs.



Més adjudicacions al setembre



Està previst que els dies 3 i 4 de setembre es faça una segona adjudicació que incloga les vacants no cobertes en el procés d’agost, així com les jubilacions del professorat que es fan efectives el 31 d’agost.