Marzà: ‘Volem que les obres del nou IES Francesc Gil arranquen durant el pròxim any amb una inversió de 9,7 milions d’euros’

El nou IES Francesc Gil disposarà de 12 unitats d’ESO, 6 de Batxillerat i 4 de cicles d’FP, que sumen 630 places escolars



La Conselleria té assignada una inversió d’11,8 milions d’euros en la millora i ampliació de cinc centres educatius de Canals, que generaran uns 300 llocs de treball en la construcció

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat el pati inclusiu del CEIP José Mollá de Canals junt amb l’alcaldessa de la localitat, Mai Castells, per a conéixer de primera mà la nova configuració d’aquest espai de l’escola com a exemple i model d’organització de l’espai a l’aire lliure que comparteixen xiquetes i xiquets.

En aquest sentit, el conseller ha volgut agrair “el gran treball que ha realitzat la comunitat educativa del centre i les bones pràctiques educatives que s’han fomentat des de l’Ajuntament de Canals, amb Mai al capdavant”.

El nou pati s’ha configurat gràcies al projecte d’innovació educativa ‘El pati del Mollá és particular’, que compta amb el suport de la Conselleria, amb una inversió de 3.380 euros, i que té per objectiu implementar unes dinàmiques de jocs al pati en què tots i totes juguen amb respecte, igualtat d’oportunitats i llibertat.

Durant la visita el responsable d’Educació ha explicat que “estem treballant amb Mai Castells i el seu equip per a garantir unes infraestructures educatives òptimes a l’alumnat de Canals i per això estem col·laborant perquè les obres de construcció del nou IES Francesc Gil comencen al llarg de 2022 amb una inversió de 9,7 milions d’euros”.

Aquesta actuació elevarà fins als 11,8 milions d’euros la inversió de la Conselleria en la millora i ampliació de les infraestructures educatives de Canals, ja que se suma als 2,1 milions d’euros que destina Educació a través del pla Edificant a obres de modernització gestionades per l’Ajuntament en quatre centres educatius més d’aquest municipi de la Costera: la construcció del gimnàs i la rehabilitació del CEIP Vicente Rius, amb una inversió d’1,2 milions d’euros; l’ampliació de l’aulari d’Infantil i la instal·lació d’ascensor al CEIP José Mollá, amb una inversió propera als 600.000 euros; diverses reformes al CEIP Calixto III per valor de 61.500 euros en l’habilitació del menjador, que ja han finalitzat, i diverses obres de millora a l’IES Sivera Font, amb una inversió de 284.500 euros.

En aquest sentit, Marzà ha destacat que “la millora de les infraestructures educatives de Canals suposa també una oportunitat de revitalització econòmica, perquè la inversió total que hem assignat generarà 300 llocs de treball en la construcció i la millora de centres del poble durant els pròxims anys”.

Característiques del nou IES Francesc Gil de Canals

Serà un institut més gran que l’actual, amb 12 unitats d’ESO, 6 de Batxillerat i 4 de cicles d’FP, amb totes les dependències educatives i complementàries necessàries, com ara gimnàs, cafeteria i tots els tallers que necessiten els títols d’FP que ofereix.

El nou centre disposarà de 630 places escolars, un 62 % més que la mitjana d’alumnat matriculat en els últims set cursos en l’IES Francesc Gil, que està al voltant dels 390 alumnes; i molt superior a la matrícula actual que s’acosta als 450 alumnes.

El nou institut s’elevarà sobre el mateix terreny que ocupa actualment, una parcel·la de 7.374 m2 a l’avinguda de les Moles, i disposarà d’instal·lacions capdavanteres en matèria d’eficiència energètica, ja que, a més d’un sistema de calefacció d’alta eficiència, tindrà il·luminació de baix consum tipus LED amb un sistema d’autoregulació segons la intensitat de la llum exterior i la presència humana dissenyat per a obtindre un estalvi energètic.

S’ha projectat un edifici format per dos blocs paral·lels units per una porxada comuna, cosa que permet un aprofitament òptim de la resta de la parcel·la amb molts espais a l’aire lliure.

En el llindar nord se situarà el bloc principal, que al seu torn es divideix en dos: un bloc docent de tres alçades interconnectades per ascensor i un bloc de serveis d’una alçada, que inclou també l’habitatge del conserge. Paral·lel a aquest es projecta el segon bloc, que allotja el gimnàs, amb la seua dotació de vestuaris i serveis, i una cafeteria-menjador per a 200 comensals en dos torns amb la cuina adjunta.

Entre els dos blocs se situa una porxada que els uneix i permet el trànsit a cobert al gimnàs i al menjador. La porxada compleix, a més, la doble missió de donar entrada a l’institut i de servir d’espai de jocs resguardat en dies de pluja.

Els sistemes constructius que s’empraran garanteixen el compliment dels estàndards energètics més sostenibles, i, quant a instal·lacions, s’ha projectat una climatització per aire mitjançant unitats de tractament d’aire (UTA) per a totes les dependències docents i administratives amb capacitat fred-calor i ventilació, per a garantir una correcta renovació de l’aire. Igualment, s’ha projectat un sistema per mitjà d’equips d’aerotèrmia per al subministrament d’aigua calenta sanitària en el gimnàs i la cafeteria.

En total, la superfície construïda serà de 5.889 m2, i la superfície dels espais lliures a disposició de l’alumnat, de 4.477,26 m2, en la qual s’inclouen zones de joc d’Educació Secundària, jardins, pistes poliesportives, porxades i hort escolar.