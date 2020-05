Massalavés activa un pla de desinsectació i desratització en tot el municipi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Massalavés ha iniciat la campanya de control de rates i paneroles, prèvia a l’època festival. Un servei que s’està realitzant en tota la xarxa de clavegueram de la població, així com en el polígon industrial, amb l’objectiu d’evitar la seua proliferació. Este servei de desinsectació i desratització s’estendrà diversos dies i està dirigit a l’eliminació de paneroles, ratolins domèstics i rates grises. “Volem frenar la presència de plagues afavorides per les altes temperatures. Es tracta d’uns treballs que garantiran unes condicions òptimes de salubritat en les vies públiques del nostre municipi mitjançant tècniques respectuoses amb el medi ambient i les persones”, assenyala Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.

No és l’única campanya que el consistori de la Ribera Alta té activa, perquè també s’estan realitzant diverses vegades per setmana, tasques molt intenses de neteja i desinfecció contra el Covid-19, especialment en les zones de major risc. Una labor reforçada pel suport altruista dels agricultors, que també ixen amb els seus tractors. “La salut pública és una prioritat per a nosaltres”, sentència Noguera.