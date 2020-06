Massalavés amplia els seus serveis amb l’emissió de certificats digitals

Print This Post

L’Ajuntament de Massalavés ja és nou Punt de Registre d’Usuari de la ACCV (PRU). Un servei que permetrà a tots els veïns i veïnes proporcionar els mecanismes d’identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’Internet: certificats digitals i les tecnologies associades.

Fins al moment, els habitants del municipi riberenc es desplaçaven a nuclis poblacionals més nombrosos com Alberic o l’Alcúdia per a aconseguir la tramitació de la documentació digital, no obstant això, a partir d’ara el podran fer des del propi consistori.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital gratuït hauran de demanar cita prèvia per a acudir a l’Ajuntament de Massalavés, ja que l’emissió d’aquests documents és presencial i té una duració aproximada de 10 minuts des del moment que comença el procés.

Així mateix, el sol·licitant s’ha d’identificar mitjançant el DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor.

Alguns exemples explícits de l’ús del certificat digital són la presentació telemàtica de la declaració de la renda en l’Oficina Virtual de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, consulta de la vida laboral, de la situació de cotització en l’Oficina Virtual de la Tresoreria General de la Seguretat Social, accés als serveis de consulta i certificació de dades cadastrals de l’Oficina Virtual de la Direcció General del Cadastre o la realització de tràmits amb l’Ajuntament a través de la Seu Electrònica.