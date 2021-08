Massalavés arranca este divendres les celebracions d’unes festes patronals marcades per la seguretat i la prudència

Print This Post

Massalavés, 6 d’agost de 2021 – Massalavés afronta el mes d’agost amb l’arribada de les seues festes patronals en honor al Santíssim Crist Salvador, San Miguel i Santa María Magdalena. Per a enguany, l’Ajuntament ha preparat una sèrie d’activitats adaptades a l’actual situació sanitària i que comencen este divendres 6 d’agost. En un any de transició, els veïns i veïnes del municipi riberenc podran gaudir d’una bona oferta cultural i esportiva que encén la seua metxa hui i s’allargarà fins el pròxim dia 28.

Els actes han donat inici este matí amb l’eucaristia de San Salvador i continuaran a les 13:00 hores amb el llançament de tronaors en la plaça Salvador Hernández. A la vesprada, es durà a terme la missa solemne al Santíssim Crist Salvador i tancarà el dia un espectacle de varietats.

Punt i seguit fins a la setmana del 16 al 21 d’agost, moment en el qual es donarà pas la Setmana Esportiva, amb activitats de natació en la piscina municipal, partides de ping-pong, torneig de pàdel i campionat de parxís, truc i petanca.

Setmana de festes

Amb la culminació dels actes esportius, es donarà pas a la ‘setmana gran’ amb festejos durant el 25, 26, 27 i 28 d’agost. El primer dia, el 25, tindrà lloc un tret de pirotècnia a les 13:00 hores en la Plaça Salvador Hernández per a, en el mateix lloc i ja a partir de les 23:00 hores, deixar pas a la representació del Musical ‘The Talent’. El dia 26 se centraran les celebracions en la recta final del dia. Primer amb una cercavila, a partir de les 19:00 hores a càrrec de la Banda de Música de Massalavés que culminarà a la porta de l’església, on s’iniciarà a les 20:00 una solemne missa en honor a la Verge dels Desemparats. El dia finalitzarà amb un concert oferit per la Banda de Música Vil·la de Massalavés a les 23:00 hores.

El dia 27 també es comptarà amb la participació musical de la Banda amb una cercavila a les 19:00 que acabarà en la missa, a les 20.00 hores, en honor a San Miguel i Santa María Magdalena. A la nit, la plaça Salvador Hernández serà testimoni de la representació del Musical ‘El Regne del Lleó’. El 28 d’agost, dia del Santíssim Crist, començarà a les 07:00 del matí amb una despertá pels carrers del municipi que culminarà una hora més tard, a les 08:00, amb una missa al carrer del Crist. A les 14:00 hores es dispararà una mascletá en l’Avinguda dels llals i ja a la vesprada, es conclourà el programa de festes amb una cercavila a les 19:00 hores, que finalitzarà amb la missa en honor al Santíssim Crist de Massalavés a partir de les 20:00 hores.

“Un any més i a les portes de les nostres festes patronals, la pandèmia continua afectant a tota l’activitat pública i privada. La corporació municipal vol desitjar a tots els veïns i veïnes unes bones festes i oferir a la ciutadania una programació adaptada a les actuals circumstàncies. Demanem a la població precaució, responsabilitat individual i respecte per al correcte desenvolupament d’esta agenda que s’ha preparat amb molt d’esforç i sacrifici després de la suspensió de l’any anterior”, explica Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.