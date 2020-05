Massalavés combat l’atur agrícola estacional amb la contractació de 15 persones

Connect on Linked in

Entre juliol i agost es faran treballs de conservació i millora del patrimoni mediambiental i forestal del municipi. Es destinaran més de 16.000 euros, gràcies a una subvenció del SEPE.

Un total de 15 persones desocupades i inscrites en Labora, en l’ocupació de peó agrícola o capatàs, participaran a partir del pròxim mes de juliol en el Programa de Foment de l’Ocupació Agrària creat pel SEPE. Un pla que té com a objectiu pal·liar la desocupació eventual del sector primari. El consistori riberenc ha rebut més de 16.000 euros, que es destinaran a la contractació de veïns i veïnes parats que desenvoluparan treballs de desbrossament i neteja en camins i parcs del municipi.

Les sol·licituds podran presentar-se fins al divendres 12 de juny i entre els requisits imprescindibles per a poder optar al lloc estan que el treballador haja estat d’alta en els últims 12 mesos i estar inscrit en Labora. Amb esta iniciativa, s’ofereix un complement de renda després del final de la campanya agrícola, en el qual els ingressos baixen o fins i tot desapareixen per a algunes famílies. “Hem volgut adherir-nos un altre any més a este pla d’ocupació. És una ajuda important per al nostre municipi, ja que molts es dediquen al sector agrícola. Amb este programa, a més de combatre l’atur, es potenciaran les tasques de manteniment per a poder disfrutar d’una població més neta, millorant així Massalavés”, assegura l’alcaldessa Puri Noguera.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Agent de Desenvolupament Local a través del telèfon 96 244 09 82, tant per al lliurament de la documentació com per a l’assessorament presencial.