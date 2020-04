Massalavés compra més de 1.000 mascaretes per a repartir entre tota la població

Print This Post

L’Ajuntament de Massalavés ha decidit comprar més de 1.000 mascaretes higièniques per a tot el municipi. Una mesura que es duu a terme per a garantir de manera temporal la seguretat dels veïns i veïnes mentre es produeix el proveïment en farmàcies i establiments autoritzats per part de les administracions competents.

El consistori que dirigeix Puri Noguera ha traçat un pla de repartiment per padró que començarà el dilluns, garantint d’aquesta manera que tots els habitants puguen rebre unes mascaretes que estan recolzades per la norma UNE 065 i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. A més, són reutilitzables i llavables. “La nostra prioritat sempre han sigut les persones de Massalavés i en estos moments de crisi sanitària, volem estar encara més al seu costat. El que pretenem amb esta acció és ajudar a les famílies, arribant a totes les cases amb la meta de disminuir el risc de contagi”, explica Noguera, alcaldessa de Massalavés.