Massalavés crea una borsa de treball per a combatre la desocupació provocada pel Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massalavés emprarà a un total de 15 persones durant aquest estiu gràcies a la posada en marxa del Programa Municipal de Contractació Extraordinària Covid-19. El consistori, conscient de la difícil situació econòmica que estan patint molts veïns a causa dels efectes provocats per la pandèmia, ha obert una Borsa d’Ocupació Temporal per a generar nous llocs de treball i “evitar que cap família es quede arrere”, assenyala Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.

Servirà per a cobrir l’ocupació de “peó serveis múltiples” i serà complementària a la resta de bosses que ja estan en marxa. Les funcions generals del lloc estan relacionades amb les tasques pròpies del manteniment i neteja de la via pública, així com altres de la mateixa categoria. El contracte serà d’1 mes i la remuneració serà segons conveni col·lectiu. El termini per a presentar les sol·licituds va des del 17 al 26 de juny i només podran postular-se les persones empadronades a Massalavés els últims sis mesos de manera ininterrompuda i que, al mateix temps, estiguen en situació de desocupació. Queden excloses totes aquelles que es troben en un ERTE. “Es tracta d’un pla de xoc especial habilitat per a disminuir la taxa d’atur generada pel Covid-19, que ha agreujat el panorama laboral dels nostres veïns i veïnes. És una mostra més que la generació d’ocupació és una de les nostres principals polítiques de govern”, assegura Noguera.

Les inscripcions es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Massalavés. Ací pots consultar les bases i descarregar la instància per a formalitzar la sol·licitud.