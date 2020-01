Massalavés enforteix la transparència amb la seua renovada web municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massalavés ha escomés una reforma integral de la web municipal, que ha servit, entre altres, per a enfortir la transparència municipal que s’ofereix als ciutadans. Una ajuda de la Diputació de València ha permés que el consistori que dirigeix Puri Noguera duga a terme la remodelació, que ha sigut a càrrec de l’empresa Kerouac Comunicació i que ha suposat un canvi total de l’aspecte de la plataforma oficial que serveix de seu de la casa consistorial en el món digital.

Una de les exigències de l’ens supramunicipal per a concedir la subvenció passava per ampliar la transparència que ofereix l’ajuntament, per la qual cosa s’han adaptat els apartats perquè puguen acollir major informació sobre la institució, amb dades com els pressupostos municipals, l’organització, el funcionament de la institució o les competències i serveis que es presten des de Massalavés. A més, també apareix un important espai per a les notícies diàries que es generen a nivell municipal, un esqueixe detallat dels diferents membres de l’equip de govern, una agenda amb els actes previstos o les àrees municipals a través de les quals s’organitza el consistori.

En la secció de Transparència apareix tota la informació econòmica i pressupostària, les dades d’interés públic que poden ser consultades amb un sol clic, la rellevància jurídica i patrimonial, dades de la institució i un visor pressupostari de fàcil consulta en el qual apareixen detallats totes les dades del pressupost que el consistori va aprovar recentment, amb estadístiques i gràfics per a facilitar la lectura als veïns i veïnes. «Es tracta d’una eina molt important que ha sigut adaptada a la noves tecnologies i necessitats del segle XXI. Era indispensable realitzar aquests canvis per a informar amb transparència, facilitar l’accessibilitat i gestionar millor les necessitats el municipi», assenyala Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.

La nova pàgina web també millora la comunicació que els habitants de Massalavés poden tindre amb la institució. Es va habilitar fa uns mesos un servei públic de comunicació a través de missatgeria instantània, el conegut com a Whatsapp Municipal (amb el número de telèfon 605 80 21 41), i en la pàgina web apareix la possibilitat de contactar amb aquest número i preguntar qualsevol consulta o també unir-se al servei i rebre d’ara en avant la informació que genera el consistori. Així mateix, la pàgina web està disponible tant en valencià com en castellà i la secció d’àrees municipals està dividida en pàgines informatives com Medi Ambient, ADL, Urbanisme, Serveis Socials, Igualtat, Arxiu Municipal, Esports, Cultura, Comerç o Economia.

La presentació oficial de la web al públic està prevista per a dimarts que ve, quan els responsables de la remodelació explicaran totes les novetats a la ciutadania.