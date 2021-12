Massalavés inverteix 6400 euros en la construcció d’un parc lúdic caní

Connect on Linked in

Massalavés reforça el seu compromís amb els animals. L’Ajuntament ha invertit un total de 6405 euros per a la construcció d’un parc lúdic caní en el Camí de la Veritat. Unes instal·lacions situades en un terreny municipal que s’ha barrat íntegrament i que compta amb un circuit “agility” amb barra de salt d’alçada, balancí, estacada, túnel rígid i pas d’eslàlom entre pals, així com un cartell informatiu amb les normes d’ús i paperera-dispensador de bosses per als excrements.

Per a les obres s’ha dut a terme un condicionament de l’espai, l’excavació i fonamentació per a ancorar al sòl tots els elements, així com el muntatge d’una porta per a garantir la seguretat de les mascotes durant el seu ús. Així mateix, està previst que en els pròxims mesos s’afigen taules de pícnic per a aconseguir un entorn més agradable. “Esta actuació respon a les peticions dels nostres veïns i veïnes, que demandaven un lloc d’esplai per als seus cans. És una manera d’aprofitar propietats municipals amb xicotetes inversions, convertint Massalavés en un poble més amic, si cap, dels animals”, assenyala Puri Noguera, alcaldessa del municipi de la Ribera Alta.