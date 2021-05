Massalavés preveu una inversió històrica de quasi un milió d’euros en millores municipals per a aquest 2021

Connect on Linked in

Inversió històrica. L’Ajuntament de Massalavés compta amb una economia totalment sanejada, la qual cosa li permet centrar la seua política a escometre una sèrie de millores municipals que li serviran per a optimitzar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania. I no esperarà molt. Serà en aquest 2021, amb una inversió que suposa quasi el 60% del pressupost municipal. El consistori que dirigeix Puri Noguera segueix amb la línia ferma de treball per a millorar les infraestructures i invertirà exactament 841.572 euros, en un any dels més complicats dels últims temps pels efectes de la pandèmia, però que el consistori ha pogut superar amb solvència per la bona situació de les arques municipals.



L’aposta se centra en el benestar i la sostenibilitat. D’aqueixa quantitat total, es destinaran 173.099 euros per a reurbanitzar el carrer del Forn i la connexió del carrer Dr. Chuan amb el carrer Major. També hi haurà altres millores com el condicionament de diversos trams de voreres als carrers Alberto Villalba i en el contorn del Teatre Municipal, a més de l’adequació de desguassos pluvials al carrer Pizarro.



Precisament dins del Teatre Municipal, es realitzaran un altre tipus de reformes, com en l’escenari, la instal·lació de cortines i butaques, entre altres, per un valor total de 93.017,54 euros. En aquest sentit, també es millorarà la planta baixa de les dependències municipals per un valor de 76.795 euros. Així mateix, es destinaran 90.000 euros a reformar l’enllumenat dels parcs Jose Mª Ordeig i Vicente Giner i 20.000 euros en la il·luminació del recinte firal. 10.000 euros seran per al muntatge d’un sistema de videovigilància en les instal·lacions esportives municipals i 40.000 euros per a obres de reposició en la Piscina Municipal.



També està previst que es reasfalte la prolongació del carrer Major, així com diversos camins d’ús agrari, com el tram del Camí Reial de Madrid i la seua continuació. Tot amb un cost de 66.235 euros. A més, en l’àmbit rural hi haurà obres d’adequació en les instal·lacions castigades per les pluges, per un valor de 54.017 euros.



L’alcaldessa de la localitat, Puri Noguera, destaca la seua satisfacció amb el pressupost municipal per a aquest 2021: “Això és fruit del treball i l’esforç de moltes persones que dia a dia pensen en Massalavés. Per al nostre poble, que compta amb un pressupost municipal d’1.527.692 euros en aquest 2021, la quantitat que es destinarà a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns està entorn d’un 60% del total. Una gran xifra. Això quant a les dades econòmiques. En tota la resta, no cessarem en la nostra obstinació perquè ningú es quede arrere. A poc a poc, respondrem a les necessitats de la ciutadania a través de l’escolta activa. Volem que el nostre municipi siga un referent a la comarca”.