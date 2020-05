Massalavés suspén les festes patronals i les falles 2020 per la crisi del Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massalavés ha acordat la suspensió de les festes patronals del Santíssim Crist, San Miguel i Santa Maria Magdalena, que havien de celebrar-se l’última setmana d’agost, davant la crisi del coronavirus. No és l’única celebració que el consistori ha decidit anul·lar, perquè les falles 2020 tampoc es festejaran i no tornaran al carrer fins l’any vinent. Un acord que s’ha pres atenent a les autoritats sanitàries, que contemplen un període de transició cap a la normalitat lent i progressiu. “La prudència, el sentit comú i la responsabilitat és el que ha de prevaldre. Hem avaluat la situació, així com els criteris de salut pública relacionats amb la limitació d’aforament en espais públics, sense oblidar les mesures per a garantir el distanciament social. Tots compartíem la mateixa visió. Ha sigut unànime entre l’equip de govern”, assegura Puri Noguera, alcaldessa de Massalavés.

La partida pressupostària assignada per a les festes està sent objecte de revisió per a ser adaptada a la nova realitat social, econòmica i sanitària. “Este moment requereix solidaritat. Posarem els recursos municipals al servei de la gestió de la crisi sanitària i la difícil situació econòmica. No volem que cap veí o veïna de Massalavés es quede arrere per esta pandèmia”, sentència Noguera.