Massalfassar reparteix 2.900 mascaretes entre tota la població

L’Ajuntament de Massalfassar ha iniciat esta setmana el repartiment de mascaretes per a tota la població. En total es subministraran 2.900 equips de protecció, contant les 2.600 que arribaren de la Mancomunitat de Municipis per a les persones adultes, i les 300 mascaretes infantils que ha adquirit el propi consistori.

El repartiment, que es va endarrerir uns dies per poder fer-ho de manera conjunta tant per a la població adulta com per a la infantil, s’està realitzant casa per casa seguint els protocols de seguretat i salut establerts pel govern central en esta primera fase de la desescalada. L’Ajuntament de Massalfassar va realitzar un treball previ per detectar quanta gent viu a cada casa i creuar estes dades amb el cens municipal.

Així, durant els propers dies, tots els veïns i veïnes del poble rebran la seua mascareta. Totes elles es poden rentar i reutilitzar fins a un màxim de 10 vegades. El grup de govern ha calculat que, amb el material actual, es pot cobrir un mes d’ús aproximadament. Passat este temps, s’espera que no hi haja tants problemes de subministres com ha hagut fins ara.

L’alcalde de Massalfassar, Joan Morant, ha fet una crida a la responsabilitat individual de tota la població. «Durant estos dos mesos, el veïnat del municipi està mostrant una actuació exemplar, la qual cosa agraïm enormement des de l’Administració, però precisament ara és quan no podem baixar la guàrdia», ha ressaltat. «També volem agrair l’aportació de la Mancomunitat; és molt important que en una crisi sanitària com la que estem vivint, sense precedents en la nostra generació, anem tots a una i ens cenyim a les recomanacions dels experts».

L’Ajuntament també ha adquirit equips de protecció per a tot el funcionariat, tant per al personal que continua treballant de cara al públic com per al que durant estos dies està realitzant el repartiment de mascaretes a la població. Des del consistori preguen paciència i recorden que hi ha mascaretes per a totes les persones que apareixen al cens. Si algun dels censats no rep la seua mascareta, un cop finalitzat el repartiment es subsanarà la possible incidència.