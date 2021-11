Massamagrell abona més de 280.000 euros en la segona convocatòria del Pla Resistir

Print This Post

L’import total entre la primera i la segona fase ascendeix a 413.294,51 euros

L’Ajuntament de Massamagrell, conscient del gran impacte socioeconòmic que ha generat la pandèmia en tot el teixit empresarial del municipi, va llançar fa uns mesos la segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir.

En aquesta segona convocatòria s’ampliaven els CNAES per a ajudar a més persones autònomes i micropimes del municipi que no van poder sol·licitar aquesta aportació econòmica en la primera fase.

Cal recordar que el consistori ha col·laborat amb la Generalitat Valenciana i la Diputació de València per a arribar a una aportació total de 280.866,02 euros per a aquesta segona fase, a la qual s’han presentat un total de 119 sol·licituds, de les quals han sigut resoltes positivament un total de 103 per un import total de 220.068,71 euros.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, explica: “Comptàvem amb més de 280 mil euros per a aquesta segona convocatòria, dels quals hem adjudicat al voltant de 220 mil. Així que el sobrant, exactament 50.020,82 euros, s’han destinat a les persones beneficiàries de la primera convocatòria, amb un màxim de 1.000 euros per a cadascuna d’elles”.

En poc més d’un mes, des que fóra oberta la fase de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament de Massamagrell ha resolt les sol·licituds i ha abonat íntegrament l’import adjudicat a les persones autònomes i pimes.

En total Massamagrell ha destinat al Pla Resistir 413.294,51 euros entre la primera i la segona convocatòria.