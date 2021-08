Massamagrell aconsegueix dos ajudes per a desenvolupar programes d’infància i adolescència

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les dos subvencions sumen un total de 17.854,28 euros

L’Ajuntament de Massamagrell ha aconseguit dues noves ajudes econòmiques, que sumen un total de 17.854,28 euros, per a desenvolupar programes i activitats dirigides a la infància i adolescència del municipi.

La primera subvenció obtinguda està valorada en 12.156,02 euros i procedeix de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Per a accedir a ella, la regidoria de Joventut de l’Ajuntament ha hagut de redactar un programa sobre el qual s’ha assignat el valor econòmic de la subvenció.

El programa que ha presentat Massamagrell es basa en la promoció dels drets de la infància i de participació infantil, en el qual es té en compte i es treballa amb igualtat i perspectiva de gènere, pretenent millorar la coordinació entre entitats i professionals.

Alguns dels objectius generals que contempla són: millorar la qualitat dels recursos i serveis municipals dirigits a la infància i adolescència; impulsar noves accions i generar nous recursos que permeten millorar la cobertura en tots els àmbits que afecten xiquets, xiquetes, adolescents i les seues famílies; i incorporar les perspectives d’infància i adolescència en el conjunt de les actuacions, mitjançant la seua representació i participació activa i directa en la vida social del municipi.

La segona subvenció aconseguida ha sigut concedida per l’IVAJ, l’Institut Valencià de la Joventut. En aquest cas, per a sol·licitar-la, la regidoria de Joventut ha proposat cinc accions en un projecte que ha obtingut la màxima puntuació possible. De les cinc propostes, l’IVAJ ha acceptat tres, valorant-les en 5.698,26 euros.

L’alcaldessa en funcions i regidora de Joventut, Araceli Munera, explica que: “És la primera vegada que sol·licitem aquestes dues ajudes, i estem felices que ens les hagen concedides. Gràcies al nostre tècnic de joventut, que també es va incorporar a la nostra plantilla a través d’una subvenció de l’IVAJ, estem podent desenvolupar aquestes qüestions i moltíssimes activitats enfocades a aquesta franja d’edat”.