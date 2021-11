Massamagrell acull el Festival de Flamenc de la FECA-CV, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

L’esdeveniment es va celebrar dissabte passat 6 de novembre i va comptar amb la participació de grans figures del flamenc



Dissabte passat 6 de novembre les persones aficionades al flamenc van poder gaudir, un any més, del festival de flamenc organitzat per la Federació d’Entitats Andaluses a la Comunitat Valenciana (FECA-CV).



El Centre Cultural de Massamagrell va ser el lloc que va acollir per primera vegada aquest esdeveniment, en el qual van actuar grans figures del món flamenc de la Comunitat com Antonio Parrado “El Malagueny” al costat de José Santos “El Miner”, José Luis “Niño de l’Aurora”, Sergio Martínez, Manuela Morales, Manuel Serena i Manuel Cuevas Rodríguez.



En el torn d’intervencions, la presidenta de FECA-CV, Puri Torres, va agrair “a l’Ajuntament de Massamagrell la seua col·laboració en la celebració d’aquest esdeveniment, a més d’agrair a la resta d’institucions que fan possible, gràcies a la seua col·laboració, que es puguen desenvolupar moltes de les seues iniciatives i actes”.



Per part seua, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, va dirigir unes paraules a les persones assistents destacant “la importància de celebrar aquest tipus de festivals per a acostar-nos encara més a la cultura i tradicions andaluses del nostre país, a més de l’agraïment a FECA-CV per triar per primera vegada a la nostra localitat per a acollir aquest festival flamenc”.



Aquest festival ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Massamagrell i de la Conselleria de la Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta d’Andalusia.