Massamagrell adquireix els terrenys per a la construcció d’una nova Llar del Jubilat

El consistori municipal ha invertit per a això 500.000 euros de fons propis

L’Ajuntament de Massamagrell podrà dur a terme la construcció d’una nova Llar del Jubilat. El consistori ha adquirit els terrenys corresponents per a aquesta obra, amb una edificabilitat de més de 2.000 m², gràcies a una inversió de 500.000 euros procedents del romanent de tresoreria municipal.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “Per fi el nostre poble disposarà d’una Llar del Jubilat digne i al servei de tots els nostres majors. Aquesta era una reivindicació i un compromís que l’Ajuntament se sent molt orgullós de poder complir”.

Per part seua, Nina Sepúlveda, regidora de Majors, ha afegit que “es tracta d’una obra molt esperada per tot el que implica per als jubilats i jubilades de la localitat. La nostra intenció és que en 2.022 es prepare la redacció del projecte i la posterior demolició dels immobles, per a estimar així el cost del futur local, i que l’obra es realitze en diverses fases, ja que és inviable econòmicament per a l’ajuntament escometre-la de colp”.