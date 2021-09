Massamagrell aposta per celebrar ‘bous al carrer’ a l’octubre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si la Generalitat Valenciana ho permet, el municipi celebrarà els primers festejos taurins a l’octubre

Dimecres passat, 8 de setembre, l’Ajuntament de Massamagrell es va reunir amb l’agrupació de penyes taurines del municipi -integrada per 16 penyes, els festers de la Verge del Rosari i els festers de Sant Francesc- per a decidir el futur dels seus ‘bous al carrer’.

La reunió va comptar amb la presència de Vicente Nogueroles, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, i Jose Badía, secretari d’aquesta.

En la trobada, tots els presents van mostrar unanimitat en la decisió de celebrar els esdeveniments taurins com es coneixen des de sempre i se celebren tradicionalment.

Segons explicava Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “estem a l’espera que la Generalitat Valenciana es pronuncie sobre aquest tema. Sabem que manté una taula de treball amb la Federació de Penyes de Bous al Carrer, i esperem que en la reunió del pròxim 16 de setembre establisquen definitivament els protocols a seguir, perquè pobles com el nostre, puguen gaudir de les festes taurines”.

D’altra banda, la regidora de Festes, Nina Sepúlveda, afegia: “com no podia ser d’una altra manera, l’Ajuntament col·laborarà per a recuperar una de les tradicions més arrelades al nostre poble. En el moment en què es puguen celebrar ens encarregarem de posar en marxa els protocols que marque la Generalitat”.

“És enorme la satisfacció que tenim després de mantindre aquesta reunió. Eixim molt recolzats, i ens dóna molta força, que un poble tan carismàtic i taurí com és Massamagrell, plantege la possibilitat de celebrar ja, activitats de bous al carrer durant els caps de setmana d’octubre, si la GVA ho permet”, comentava Nogueroles.

Miguel Celda, president de l’agrupació de penyes taurines de Massamagrell, es mostrava content que diverses penyes taurines del municipi tingueren interés a fer ‘bous al carrer’ el mes d’octubre, i que unes altres estiguen plantejant la possibilitat de celebrar el seu dia una vegada la Generalitat ho permeta.

En aquests moments l’Ajuntament de Massamagrell procedirà a la revisió de les barreres, i ja està preparant la documentació a emplenar per les penyes que desitgen celebrar el seu dia de bous. Des del consistori afirmen que per als dies de celebració es formarà a una persona com a “agent covid”, de la mateixa manera que s’ha fet amb les falles.

D’aquesta manera, si la GVA dóna llum verda a la celebració d’aquesta mena d’activitats, Massamagrell celebrarà el mes que ve els primers festejos, tenint els dies 23 i 30 d’octubre ja ocupats per les penyes fixades en el calendari local.