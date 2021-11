Massamagrell celebra el 25N amb diferents actes i activitats

Print This Post

En l’acte institucional es va fer la lectura del manifest, es van encendre 37 ciris i es va guardar un minut de silenci en memòria de les dones assassinades aquest 2021

El Dia Internacional Contra la Violència de Gènere es vivio a Massamagrell amb l’acte institucional realitzat a les sis de la vesprada en la plaça de la Constitució sota el lema “Massamagrell sempre en lluita contra la violència masclista i de gènere”.

Al començament, la regidora d’Igualtat va llegir unes declaracions i seguidament l’alcalde de Massamagrell va llegir el manifest contra la violència de gènere. Després va pronunciar el nom de les 37 dones assassinades per les seues parelles o exparelles enguany, alhora que les regidores encenien 37 ciris, una per cada dona. L’acte va finalitzar amb un minut de silenci en la seua memòria.

Entre les persones presents es trobava Mayte, la veïna del municipi que va ser agredida per la seua exparella el passat 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona.

Abans de començar l’acte, es van repartir a les persones assistents llaços morats i motxilles trac on es pot llegir el lema de la campanya imprés. Unes motxilles que també s’han repartit en les altres activitats realitzades durant aquesta setmana i en els centres escolars per a infantil i primària.

Segons l’alcalde Paco Gómez, “hem de fer tot el que siga a les nostres mans per a acabar amb aquesta xacra social i honrar a totes les víctimes que s’ha emportat per davant. El 25 de novembre serveix per a recordar-ho però el treball ha de romandre durant tot l’any”.

Per part seua, la regidora d’Igualtat, Araceli Munera, ha assenyalat que “Mayte és l’exemple de la injustificable violència i maltractament a la qual estan sotmeses milers de dones pel mateix fet de ser-ho, i respecte a aquesta qüestió hem de deixar de mirar cap a un altre costat”.

Altres accions que s’han realitzat al llarg d’aquesta setmana, en relació al 25N, han sigut la projecció de la pel·lícula “Una jove prometedora” i la xarrada sobre sexualitat “Consentiment no sempre és desig” per a joves. Aquesta mateixa vesprada a les 18 hores en el Centre Cultural es farà la presentació del llibre de Susana Gisbert “No m’obligues”, i demà es farà el curs d’autodefensa per a dones.