Massamagrell celebrarà el Nadal amb una àmplia i diversa programació

Pràcticament totes les activitats es concentren en el Centre Cultural

L’Ajuntament de Massamagrell ha anunciat aquest mateix matí la programació que ha preparat per a aquest Nadal. Una programació que arrancarà amb l’actuació de Casa Andalusia de l’Horta Nord aquesta vesprada en el Centre Cultural, i finalitzarà amb la tradicional cavalcada dels Reis Mags el dia 5 de gener.

El Centre Cultural de Massamagrell és el lloc on es concentren pràcticament totes les activitats durant les pròximes tres setmanes.

Després de l’actuació de Casa Andalusia de hui, la Va unir Musical i el Cor de l’Escola Municipal de Música oferiran un concert nadalenc el diumenge 19, i per al dilluns 20 i dimecres 22 de desembre s’ha organitzat un taller intergeneracional de decoració nadalenca que requereix inscripció prèvia en https://forms.gle/gofGRH7vRtigJUSo8.

L’endemà, dijous 23, arribarà l’espectacle nadalenc “Sota this is Christmas”, i el dilluns 27 l’actuació “Snowman. El musical”. També en el Centre Cultural s’establirà la Bústia Real del 27 al 30 de desembre, que passarà a ser a l’Ajuntament els dies 3 i 4 de gener. El cinema en família arribarà els dies 28, 29 i 30 de desembre amb les pel·lícules Cazafantasmas, Ron dona error i Clifford, que es projectaran en dues sessions, una a les cinc i una altra a les set de la vesprada.

La cavalcada dels Reis Mags se celebrarà el dimecres 5 de gener a partir de les cinc de la vesprada des de la Plaça Immaculada del Barri de la Magdalena. I les famílies que desitgen que els Reis Mags entreguen un regal als seus xiquets i xiquetes en la parròquia de Sant Joan Evangelista després de la cavalcada, podran deixar-los a l’Ajuntament de Massamagrell els dies 29 i 30 de desembre, i 3 i 4 de gener.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “és una àmplia programació en la qual predominen actuacions nadalenques culturals. Estem desitjant celebrar aquestes dates i participar en les activitats, ja que desgraciadament l’any passat no vam organitzar res, però encara així hem d’actuar amb precaució donada la situació que travessem”.

Per part seua, Nina Sepúlveda, regidora de Festes, ha afegit que vol “no ens agradaria anul·lar cap d’aquestes activitats per haver pujat massa els contagis de covid. En totes les activitats que hem preparat es compliran els protocols establits, però també hem de demanar responsabilitat per part de la ciutadania”.