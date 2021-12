Massamagrell clausura el programa d’inserció laboral Mass’Activa

Print This Post

El municipi impulsa el projecte local per segon any consecutiu

L’Ajuntament de Massamagrell ha clausurat hui els itineraris formatius de Mass’Activa. Es tracta d’un programa d’inserció sociolaboral per a les persones en exclusió o risc d’exclusió social. Una actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

“Ha sigut un plaer impulsar aquest projecte des del Consistori. Estic segur que la formació adquirida servirà perquè les persones que es troben en una situació vulnerable s’endinsen en el teixit empresarial“, destaca Paco Gómez, alcalde del municipi.

L’alcalde juntament amb la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda, ha acudit aquest mateix matí al Centre Cultural per a entregar els diplomes i carnets als participants del programa.

“La participació en aquesta segona edició ha sigut un èxit. Des de l’Ajuntament continuarem impulsant diferents iniciatives per a ajudar als més vulnerables“, assegura Sepúlveda.

El pla municipal ha suposat el desenvolupament de tallers formatius per a millorar el currículum de les persones en exclusió o risc d’exclusió social. Entre aquestes accions es troben algunes com: l’assessorament personalitzat, el taller de cerca activa d’ocupació, tallers d’habilitats socials o l’alfabetització informàtica.

Aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana que proporciona 133.928 euros a la localitat per a aquesta mena d’iniciatives. Una dotació que ha permés impulsar Mass’Activa per segon any.