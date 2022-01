Massamagrell comença la seua temporada d’escènics

Actors de la talla de José Sacristán i Emilio Gutiérrez Caba trepitjaran l’espai escènic del Centre Cultural els pròxims mesos

La primera representació teatral serà “Deixeu-me l’esperança” aquest diumenge 16 de gener

Després del Nadal, Massamagrell dona inici a una nova temporada d’escènics amb diferents representacions teatrals que tindran lloc durant els pròxims mesos.

Actors coneguts com a Emilio Gutiérrez Caba, Luis Santana i José Sacristán trepitjaran l’espai escènic del Centre Cultural per a representar les seues últimes obres.



Els veïns i veïnes de Massamagrell podran gaudir de les següents obres aptes tant per a públic juvenil com adult: “Deixeu-me l’esperança”, el dia 16 de gener per 8 euros; “L’abraçada dels cucs”, el 13 de febrer per 6 euros; “La teua mà en la meua”, el 12 de març per 6 euros; “Senyora de roig sobre fons gris”, el 9 d’abril per 10 euros; i “Eclipsi total”, el 14 de maig per 6 euros.

Per a aquells i aquelles interessades a acudir a diverses de les representacions s’ha decidit habilitar la compra de dos bons. El primer Bono de Fidelitat Escènica, que ja està a la venda, comprén pel preu de 10 euros els espectacles de gener i febrer, “Deixeu-me l’esperança” i “L’abraçada dels cucs”. El segon abasta les obres de març, abril i maig, “La teua mà en la meua”, “Senyora de roig sobre fons gris” i “Eclipsi Total” pel preu de 16 euros.



L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha declarat que “amb aquesta iniciativa potenciem la cultura en el municipi a preus raonables perquè tots els veïns i veïnes que així ho desitgen puguen accedir fàcilment”.



Per part seua, la regidora de Cultura, Araceli Munera, ho ha qualificat de “una nova oportunitat per a gaudir d’actors i actrius de gran nivell” i ha assegurat que “és una mostra que el teatre és un oci completament segur en aquests temps de pandèmia”.



Les entrades per a les obres de gener i febrer ja es poden adquirir en consergeria del Centre Cultural, els dies laborables de dilluns a divendres d’11.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 20.30 h, i mitja hora abans de l’espectacle.

Segons ha anunciat el consistori, l’aforament serà reduït i en cada representació teatral s’implementaran les mesures legalment establides per al control de la Covid-19. A més, la programació és susceptible de canvis si així ho requereix la situació, i no s’admetrà la devolució de les entrades adquirides.