Massamagrell comença una campanya de control de patinets elèctrics

El municipi s’ha adherit a la campanya de la DGT en col·laboració amb la Policia Local

La DGT ha posat en marxa una campanya de vigilància amb el punt de mira posat en els usuaris i usuàries de patinets elèctrics, amb l’objectiu de vigilar l’ús d’aquests vehicles per les voreres.

Aquesta campanya s’ha llançat en col·laboració amb els cossos de Policia Local de les diferents localitats, entre elles Massamagrell.

D’aquesta manera, la Policia Local de Massamagrell porta uns dies conscienciant a les persones que es traslladen en patinet elèctric pel municipi perquè circulen adequadament i respecten a les persones amb les quals comparteixen vorera.

A vegades la velocitat que aconsegueixen els usuaris que condueixen patinets és excessiva, i aquesta campanya pretén protegir vianants i persones que circulen per les voreres amb cadires de rodes, carrets de bebés o bicicletes.

“Últimament veiem amb freqüència els accidents que provoquen aquests patinets, i amb aquesta campanya volem conscienciar a les persones que circulen amb ells que ho facen de manera correcta”, comenta Paco Gómez, alcalde de Massamagrell.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Damián Crespo, afig que “a partir d’ara se sancionarà a qui circule a més de 20km/h, amb auriculars o després de consumir drogues o alcohol”.

“Des de la policia local, el nostre objectiu és conscienciar a les persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal, que el respecte a les normes de circulació i la seguretat han de ser la prioritat per a harmonitzar una pacífica convivència, ja que, com és inevitable que la tecnologia s’hi haurà camí en les nostres vides, el que hem de fer és aprendre a conviure amb ella, respectant els drets de la resta de persones, qualsevol que siga el mitjà de mobilitat triat”, explica Antonio Luzón, cap de Policia Local de Massamagrell.

De tots els patins controlats tan sols s’ha denunciat a una persona que no va respectar les indicacions dels agents quan li indicaven com havia de circular i respectar als vianants. Les multes lleus per no portar frens o anar més d’un ocupant tindran una sanció de 60 euros, però les multes greus poden ser fins als 200 euros i les molt greus poden arribar fins als 1.000 euros.