Massamagrell convoca l’I Concurs de fotografia Bookface

El concurs té l’objectiu de promoure l’acostament de la literatura al públic juvenil

Les Regidories de Biblioteca, Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Massamagrell han sigut les encarregades de convocar la primera edició del concurs de fotografia Bookface: «Joves mirades a la literatura en igualtat». Aquesta competició està enfocada a la joventut, podent participar persones d’entre 14 i 18 anys.

Del 15 al 30 de setembre es podrà participar en aquesta competència de fotografia que pretén aconseguir generar un major interés per la literatura en aquest sector de la població, aconseguint així fomentar tant la lectura com l’ús de la biblioteca pública. A més, així es pretén descobrir les necessitats de lectura d’aquest sector, per a acabar enriquint unes certes seccions de la biblioteca com la LGTBI, En femení i +14.

Per a participar s’haurà de crear una imatge Bookface, la qual consisteix a fer coincidir una part real del cos o de la vestimenta amb la imatge de la portada del llibre triat per la persona participant.

Paco Gómez, l’alcalde de Massamagrell, expressa que “competicions com aquestes permeten a la nostra joventut expressar-se d’una forma creativa”.

La regidora de Biblioteca, Araceli Munera, també comenta que “un dels nostres objectius és realitzar activitats que fomenten tant la participació com l’interés per la cultura de la joventut”.

En les pàgines web de la Biblioteca Pública Municipal i de l’Ajuntament de Massamagrell es troben les bases del concurs https://www.massamagrell.es/sites/www.massamagrell.es/files/Bases%20I%20Concurs%20de%20fotografia%20Bookface.pdff