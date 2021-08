Massamagrell destina 60.000 euros en ajudes d’educació per al curs 2021-2022

Connect on Linked in

Les ajudes corresponen a material escolar, beques excel·lència i escolarització en escoles infantils

L’Ajuntament de Massamagrell va aprovar en l’últim ple ordinari, celebrat el 28 de juliol, una sèrie d’ajudes econòmiques per al pròxim curs escolar valorades en 60.000 euros.

Aquesta quantitat total correspon a les ajudes de material escolar per a primària i secundària, a les quals es dirigeixen 29.000 euros; les beques d’excel·lència per a ESO i per a Batxillerat i Cicles Formatius, a les quals es destinen 3.000 euros a cadascuna d’elles; i les ajudes per a xiquets i xiquetes de centres infantils, a les quals es dirigeixen els 25.000 euros restants.L’alcaldessa en funcions, i regidora d’Educació, Araceli Munera, ha declarat que: “continuem apostant per una educació de qualitat i aquestes ajudes ens permeten donar-la, al mateix temps que ajudem a les famílies i recompensem el treball de l’alumnat”.En primer lloc, les ajudes al material escolar consisteixen en una bonificació de 60 euros a justificar en materials que s’hagen adquirit per a començar el nou curs. En segon lloc, les ajudes a l’excel·lència van dirigides a l’alumnat que obtinga més d’un huit de mitjana en la valoració final del curs. En aquest cas, cadascuna de les deu persones seleccionades rep un total de 300 euros.

I l’última ajuda que es contempla en l’àrea d’educació és la concessió d’ajudes econòmiques en concepte d’escolarització a la població infantil de 2 a 3 anys empadronada a Massamagrell i que assistisca a escoles infantils privades autoritzades el curs 2021-2022. En aquestes torna a augmentar-se la quantia en deu euros, passant de 40 a 50, quantitat que es complementa amb l’import que destina la Conselleria d’Educació de la Generaritat Valenciana.