Massamagrell dona inici al pavimentat d’una part del pati del CEIP Bisbe Amigó

Aquesta obra millorarà la passarel·la incorporada l’any passat

L’Ajuntament de Massamagrell ha començat les obres de pavimentació d’una part del pati situat en el col·legi Bisbe Amigó. El cost d’aquesta acció aconsegueix els 14.998,25 euros, els quals procedeixen del romanent de tresoreria municipal.

D’aquesta manera, s’evitarà que els xiquets i xiquetes que juguen al pati acaben enfangats. En aquest sentit, ja en 2020 es va construir una passarel·la que finalment no ha sigut suficient, per la qual cosa el consistori ha optat per pavimentar gran part del recinte.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Era un problema que havíem d’atallar d’alguna manera, perquè els xiquets i xiquetes de Massamagrell es mereixen un pati segur i en condicions”.

Per part seua, la regidora d’Urbanisme, Raquel Gómez, va afegir que “es tracta d’una demanda arrossegada des de fa temps, amb la qual cosa estem donant solució a una reivindicació del veïnat de Massamagrell que esperem que siga d’allò més fructífera”.