Massamagrell entrega els seus primers premis i guardons per l’ús del valencià en el comerç local

Ahir, dimecres 20 d’octubre a les 16.30 hores, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, juntament amb la regidora de Normalització Lingüística, Araceli Munera, van realitzar el lliurament dels premis i guardons per l’ús del valencià en els comerços locals. “Sempre hem llançat campanyes en valencià, però aquesta premia que el xicotet comerç aposte pel valencià en la nostra localitat“, va afirmar l’edil del municipi.

L’Ajuntament de Massamagrell és un dels 15 municipis que va rebre una subvenció de la Diputació de València per a premiar als comerços que fomenten l’ús de la llengua valenciana en els seus establiments. Una iniciativa que comptava amb dues modalitats diferents: la A, corresponent a imatge corporativa, material imprés i atenció al públic, i la B, corresponent a xarxes socials, noves tecnologies i programari.

Amb una quantitat màxima de 3.200 euros, el consistori va fer lliurament d’una dotació econòmica per als premiats de cada categoria en funció de la seua puntuació. D’altra banda, l’Ajuntament no va desaprofitar l’oportunitat per a premiar a altres comerços que van participar en el projecte. Aquests guardonats no van obtindre premi, però sí un diploma i material com bolígrafs, bosses i llibretes, com a reconeixement per la seua participació.

Segons Munera: “aquesta iniciativa no hauria sigut possible sense la gran labor de tots els comerços locals que s’han involucrat per complet“.

En la modalitat A, el primer premi dotat amb 1.000 euros ha sigut per a la Papereria García; el segon premi, amb 600 euros, per a Roig Calcer; i el tercer premi, de 400 euros, per a Chiqui Nails. En la modalitat B, el primer premi ha sigut per a Camí Solar. Energia fotovoltaica; i el segon premi per a Fruteria Lluna Plena. D’altra banda, els guardons han sigut per a Forn Pallardó i Drogueria Tot Net.