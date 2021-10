Massamagrell es prepara per a la 10 KM Verge del Pilar

Connect on Linked in

La carrera, que se celebrarà el diumenge 10 d’octubre, s’organitza en col·laboració amb la Guàrdia Civil i el recaptat es destinarà íntegrament a la AECC

Diumenge que ve 10 d’octubre, Massamagrell acollirà la 10 KM Verge del Pilar, una carrera organitzada en col·laboració amb la Guàrdia Civil amb finalitats solidaris per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

En la reunió preparatòria de la carrera que mantingut l’alcalde de Massamagrell i regidor d’esports, Paco Gómez, amb membres de Protecció Civil, Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis municipals, es van determinar els horaris, recorreguts i necessitats per a la correcta realització de la prova, que donarà principi a les 9.30 hores del matí, i amb un recorregut molt similar al de la tradicional 15K.

En paraules de Gómez: “Les carreres de la Verge del Pilar es vénen desenvolupant des de fa uns anys en diferents modalitats, sobretot en categories infantils. En algunes edicions s’ha fet fins i tot per parelles, i enguany servirà de preparació per a la gent que està preparant-se per a altres carreres amb major recorregut, a més de per a començar a recuperar la normalitat en aquesta mena de proves”.

Després de la 10 KM, hi haurà cinc carreres infantils distribuïdes en les categories de mini benjamins, benjamins, benjamí, aleví i infantil, perquè els xiquets i xiquetes aficionats al running puguen participar de manera gratuïta, prèvia inscripció en https://bit.ly/3eaahic

Les inscripcions adultes es troben obertes, fins al dijous 7 d’octubre a les 23.59 hores, en https://bit.ly/3eaahic per un preu de 5 euros, en el qual s’inclou la borsa del corredor amb una samarreta i altres productes.

Hui dia aquesta carrera ja ha superat les 500 persones inscrites en categoria adulta i més de 200 xiquets i xiquetes per a les carreres infantils.