Massamagrell es prepara per a la tornada al cole

L’Ajuntament dotarà de mascaretes als col·legis per a garantir la seguretat a les aules



Els col·legis de Massamagrell ja tenen tot preparat perquè l’alumnat torne a les aules aquest nou curs escolar, que començarà demà dimecres 8 de setembre.

Aquests dies previs a l’inici de les classes, els centres educatius han realitzat neteges i desinfeccions extraordinàries en les seues instal·lacions, i han distribuït les classes de manera que respecten les mesures designades per part de les autoritats sanitàries.

Demà mateix, l’Ajuntament de Massamagrell entregarà màscares als col·legis per a garantir la seguretat de l’alumnat, professorat i personal administratiu.



Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “després d’un curs complicat, tenim bones expectatives en el retorn a les aules per l’avanç de la vacunació i la baixada de contagis”.



D’altra banda, fins al 30 de setembre el consistori manté oberta la convocatòria per a sol·licitar les ajudes de material escolar de primària, i en breu obrirà el termini per a les mateixes ajudes dirigides a l’alumnat d’ESO. Aquestes ajudes valorades en 60 euros serviran per a fer més suportable la volta al col·legi amb tota la despesa que suposa l’adquisició de material escolar.

Després de les obres de retirada de fibrociment i reposició de la coberta, les alumnes i els alumnes del CEIP Verge del Rosari poden tornar amb total normalitat. En paraules de la regidora d’Educació, Araceli Munera: “aprofitem els mesos d’estiu per a fer aquests treballs i que l’alumnat i professorat d’aquest centre poguera tornar a les aules sense preocupar-se per la deterioració de les instal·lacions”.